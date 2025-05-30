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- Гламур
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Даша Квиткова впервые высказалась о романе с известным 23-летним футболистом из "Динамо"
Блогерша призналась, когда покажет своего нового избранника.
Украинский блогер Даша Квиткова впервые прокомментировала слухи о своем возможном романе с футболистом киевского "Динамо" Владимиром Бражко.
Пару уже несколько месяцев активно обсуждают в Сети - инсайдеры утверждают, что между звездами бушуют чувства, а их роман длится с недавних пор.
Также основанием для таких разговоров стали фото и видео, которые Квиткова публикует в соцсетях - на них она позирует в объятиях мускулистого мужчины, лицо которого не показывает. Футболист Владимир Бражко, в свою очередь, делится в Instagram подобным контентом, скрывая лицо девушки. Это еще больше подогревает интерес фанов.
В комментарии для "Люкс ФМ", Даша Квиткова осторожно ответила на вопрос о личной жизни. На уточнение, когда она рассекретит возлюбленного, блогерша коротко сказала: "Всему свое время". После этого заявления Даша не стала вдаваться в детали, избегая других личных тем.
Однако пользователей это не останавливает, поэтому в соцсетях они не прекращают обсуждать возможную пару. Как вот недавно Дашу и Владимира застали на свадьбе общих друзей, где они не скрывали чувств и нежились в окружении гостей.