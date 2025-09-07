Даша Квиткова выходит замуж во второй раз: кто жених, его реакция на ее сына от Добрынина и скандалы

Даша Квиткова с сыном, Владимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

Украинская блогерша Даша Квиткова объявила о помолвке с футболистом киевского "Динамо" Владимиром Бражко.

Кардинальные изменения в личной жизни звезды произошли 6 сентября. Счастливая Даша сделала соответствующий пост в Instagram и похвасталась большим кольцом на безымянном пальце. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать подробнее о женихе блогерше, их отношениях и скандалах, которые всплывали на этапе романтических свиданий.

Подробности предложения Владимира Бражко и что известно о нем

Новоиспеченным женихом Даши Квитковой стал 23-летний футболист Владимир Бражко. Парень заранее продумал сюрприз. Блогерша ничего не подозревала, ведь возлюбленный позвал ее провести свидание за игрой в гольф. И именно на поле спортсмен предложил Даше стать его женой и получил желанное "да".

Радостную новость Квиткова сообщила фанам хвастаясь своим роскошным кольцом и пышным букетом цветов в корзине. Кроме того, она показала, что возлюбленный признавался ей в любви на фоне стенда в форме огромного сердца и свечей. Новоиспеченные молодожены запечатлели эмоциональный момент милыми фото с поцелуями.

"Тысячу раз "да", — лаконично и чувственно подписала кадры звезда Сети.

Даша Квиткова и Владимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

В то же время звезда ответила на один из самых популярных вопросов о пополнении в семье. Квиткова в сторис заверила, что сейчас она не беременна от Бражка.

К слову, Владимир Бражко профессионально занимается футболом и является полузащитником "Динамо" и сборной Украины. Младший на четыре года за Дашу парень уже подписал контракт с "Динамо", который рассчитан до конца июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt, его стоимость достигает 12 млн евро.

История любви звездной пары: с чего все началось

Молодожены до сих пор не разглашают, когда официально начали встречаться. Впрочем, первое заявление об их романе сделал инсайдер. В мае этого года близкое окружение рассказывало, что уже тогда парочка несколько месяцев не скрывала чувств и ходила на свидания. Поэтому, вероятно, роману чуть меньше одного года.

Сама же Даша сначала избегала вопросов о личной жизни от журналистов и уклонялась от ответов. Впрочем, ее счастливые фото выдавали все сами за себя. Так, блогерша разжигала слухи разнообразными постами с намеком на любовь и своим постоянным сияющим видом давала фанам четкое осознание, что она на седьмом небе от счастья.

Даша Квиткова и Владимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

Впоследствии Квиткова начала приоткрывать завесу. Она делилась контентом с загадочным мужчиной, не показывая его лица. Однако любознательные пользователи почти сразу по совпадению луков в сторис и татуировке на руке парня рассекретили, что это точно Бражко. А комментарии друг другу под видео в соцсетях, цветы и даже совместное появление на одной из тренировок футболиста "Динамо", где его застали за поцелуями с Квитковой, — все это только усиливало интерес к отношениям пары.

Даша Квиткова и Владимир Бражко перед футбольными тренировками

В итоге, в июле этого года Владимир нарушил молчание. И сделал он это в 27-й день рождения блогерши, публично поздравив ее в сторис и назвав "своей любимой". С тех пор Даша с избранником время от времени радовали поклонников совместными фото, где уже не скрывали свой статус возлюбленных.

Даша Квиткова и Владимир Бражко

Самое интересное, что еще в 2024 году Даша в одном из проектов признавалась, что хотела бы пойти на свидание с 23-летним футболистом Михаилом Мудриком. Но время все расставило по своим местам и теперь она невеста Владимира Бражко, который тоже в профессиональном футболе.

Скандалы и слухи вокруг романа

Несмотря на невероятную историю любви, находились и те, кто не разделял счастье возлюбленных. Так, в июле этого года экс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо резко высказался о перспективе этих отношений. По его словам, рядом с Квитковой у футболиста нет будущего в спорте. Йожеф аргументировал это низким уровнем успешности Владимира на поле, мол, "все силы он отдает девушке".

Йожеф Сабо

Более того, ситуация дошла до точки кипения, когда Сабо выдал, что Даша этими отношениями якобы просто закрывает "потребность в мужчине" на фоне воспитания ею маленького сына. После позорных упреков блогерша не выдержала и осудила такие "гнилые стереотипы" и дала четко понять, что она "не закончилась как женщина" и заслуживает любви, независимо от количества детей.

Сторис Даши Квитковой / © instagram.com/kvittkova

Предыдущий брак Даши Квитковой и сын от Добрынина: как футболист реагирует на малыша

Даша Квиткова ранее была замужем за ведущим Никитой Добрыниным. Брак длился с мая 2020 года до января 2023-го. У экс-супругов есть общий сын Лев, которому сейчас четыре года. Бывшие до сих пор сохраняют дружеские отношения для воспитания первенца и его счастливого детства. Звездные родители выстроили определенный график и отдельно по очереди проводят время с Левчиком, а на праздники собираются вместе.

Между тем Бражко уже познакомился с сыном Квитковой. И хотя прямых комментариев об этом пара не дает, но со сторис заметно, что парень с ребенком все же нашел общий язык. Так, в свое время блогерша показывала их совместные прогулки, а первого сентября отвела вместе с возлюбленным Льва в садик. Более того, футболист иногда берет с собой на поле маленького сына избранницы и играет с ним мячом.

Даша Квиткова вместе с сыном и Владимиром Бражко / © instagram.com/kvittkova

Реакция украинских звезд на помолвку Квитковой и Бражко

Новость о помолвке Даши Квитковой и футболиста "Динамо" Владимира Бражко мгновенно всколыхнула украинский шоу-бизнес. В соцсетях сразу появилась волна поздравлений от известных блогеров, общественных деятелей и звезд, которые не сдерживали радостных эмоций и пожеланий на будущее.

"Ееееееееее" — Надя Дорофеева

"Искренние поздравления, Даша" — Леся Никитюк

"Это прекрасно! Я вас поздравляю!" — Евгений Янович

"Поздравляю" — Инна Мирошниченко

"Огромные поздравления, Даша. Это прекрасные ощущения" — Александра Зарицкая из группы KAZKA

"Мои" — Даша Астафьева

"Ура!" — MELOVIN

Даша! Поздравляю! Какие вы замечательные вместе! И какой решительный и быстрый Владимир! Много-много счастливых лет вместе

