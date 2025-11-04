Даша Квиткова взяла фамилию футболиста Бражка: спортсмен впервые прокомментировал их брак

Даша Квиткова и Владимир Бражко

Украинский футболист Владимир Бражко впервые после намеков блогерши Даши Квитковой на брак с ним прокомментировал ситуацию.

Пара старается избегать провокационных вопросов о личной жизни, но активно подогревает слухи. Как вот неделями ранее Даша засветила свой обновленный паспорт, где виднеется ее новая фамилия — Бражко. Это дало основания утверждать, что молодожены обручились, но держат в секрете свою свадьбу.

На этот раз интервьюер TikTok-аккаунта vzbirna решил расставить точки над «і» и прямо в глаза задал вопрос футболисту о его вероятной женитьбе. На это Бражко отреагировал неоднозначно. Он ни опроверг, ни подтвердил информацию. В то же время своим высказыванием показал, что на слухи вокруг ему все равно и дал фанам один совет.

Владимир Бражко

«Кто это сказал? Пусть ходят по интернету (слухи — прим. ред.). Вы больше читайте — всем хочу сказать. Не знаю, но все знают больше меня», — отметил несколько с иронией возлюбленный Квитковой.

Интересно, что во время записи комментария у Владимира на безымянном пальце правой руки виднеется обручальное кольцо. На это обратили внимание юзеры в комментариях. Так же и ранее футболист выходил играть на поле с этим украшением, которое все же намекает на недавнее заключение брака.

Владимир Бражко

К слову, недавно звездным возлюбленным приписали будущее пополнение в семье из-за отказа Даши Квитковой от одной вещи в рутине. Блогерша уже ответила, действительно ли ожидает малыша от Владимира Бражко.