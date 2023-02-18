Даша Квиткова взяла в руки оружие и объяснила, зачем учится стрелять

Блогерша Даша Квиткова неожиданно показалась с оружием в руках в своих соцсетях.

Знаменитость рассказала в сторис в Instagram, что начала заниматься стрельбой. Квиткова уже попробовала себя в тире и поделилась первыми результатами.

Фото: instagram.com/kvittkova

Как объяснила Даша своим подписчикам, столь опасный вид хобби она выбрала не просто так. Оказалось, что стрельба помогает решить проблемы с концентрацией.

"Я не умею подмигивать, так у меня есть проблема с концентрацией. Глаза на стрельбе очень тренируются, поэтому мы сейчас учимся стрелять двумя глазами — это тяжелее всего. Глаза болят от того, что не привыкли, но мне очень понравилось", — рассказала Квиткова.

Фото: instagram.com/kvittkova

На первом занятии с инструктором Даша показала хороший результат для новичка и уверенно держала оружие в руках. Как поделилась блогерша, инструктор даже похвалил ее.

Фото: instagram.com/kvittkova

Ранее Даша Квиткова рассказала поклонникам о своих отношениях с мужем Никитой Добрыниным после расставания. Блогерша призналась, приезжает ли шоумен к ней.

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