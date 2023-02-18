Даша Квиткова взяла в руки оружие и объяснила, зачем учится стрелять

Блогерша овладевает неожиданным навыком.
Блогерша Даша Квиткова неожиданно показалась с оружием в руках в своих соцсетях.
Знаменитость рассказала в сторис в Instagram, что начала заниматься стрельбой. Квиткова уже попробовала себя в тире и поделилась первыми результатами.
Как объяснила Даша своим подписчикам, столь опасный вид хобби она выбрала не просто так. Оказалось, что стрельба помогает решить проблемы с концентрацией.
"Я не умею подмигивать, так у меня есть проблема с концентрацией. Глаза на стрельбе очень тренируются, поэтому мы сейчас учимся стрелять двумя глазами — это тяжелее всего. Глаза болят от того, что не привыкли, но мне очень понравилось", — рассказала Квиткова.
На первом занятии с инструктором Даша показала хороший результат для новичка и уверенно держала оружие в руках. Как поделилась блогерша, инструктор даже похвалил ее.
Ранее Даша Квиткова рассказала поклонникам о своих отношениях с мужем Никитой Добрыниным после расставания. Блогерша призналась, приезжает ли шоумен к ней.
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