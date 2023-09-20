Даша Квиткова за 320 тыс долларов продает дом, в котором жила с Добрыниным: фото жилья

Украинская блогерша Даша Квиткова выставила на продажу дом, в котором они жили вместе с экс-мужем, ведущим Никитой Добрыниным.

Об этом рассказал блогер-сплетник Богдан Беспалов. Он нашел объявление на платформе OLX, где продается жилье очень похоже по интерьеру на то, где в свое время жили звездные экс-супруги.

Дом Даши Квитковой и Никиты Добрынина

Когда-то семейное гнездышко в селе Гатное в Киевской области, общей площадью 150 кв м, Квиткова планирует продать за 320 тысяч долларов. В описании объявления говорится, что трехэтажный дом полностью укомплектован бытовой техникой и мебелью. Он "с дизайнерским качественным ремонтом", который "делали для себя".

Дом Даши Квитковой и Никиты Добрынина

Дом Даши Квитковой и Никиты Добрынина

Дом Даши Квитковой и Никиты Добрынина

Если сравнить фотографии, которыми раньше Даша и Никита делились в Сети из своего дома, и снимки, опубликованные на платформе, можно узнать, что это действительно квартира Квитковой и Добрынина.

Квиткова и Добрынин продают дом, в котором жили до развода / Фото: OLX

Квиткова и Добрынин продают дом, в котором жили до развода / Фото: OLX

Квиткова и Добрынин продают дом, в котором жили до развода / Фото: OLX

Квиткова и Добрынин продают дом, в котором жили до развода / Фото: OLX

Квиткова и Добрынин продают дом, в котором жили до развода / Фото: OLX

Напомним, что этот дом бывшие супруги приобрели в ноябре 2020 года. Но прожили в нем Даша и Никита недолго. В июне 2023 года влюбленные развелись. Уже в августе Квиткова сообщила, что через суд разделяет общее имущество с Добрыниным. Тогда она отметила, что они с Никитой намерены продать свой загородный дом в селе Гатное.

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