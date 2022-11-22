Даша Квиткова заговорила о второй беременности и рассекретила, как за год похудела более чем на 30 кило

Жена ведущего Никиты Добрынина – блогер Даша Квиткова – заговорила о второй беременности.

Пара, воспитывающая сына Льва, мечтает снова стать родителями. Как в программе ЖВЛ призналась Даша, они с Никитой уже работают над этим. Впрочем, Квитковой пока не удается забеременеть из-за нервов и переживаний.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото: instagram.com/kvittkova

"Мы уже над этим работаем. У меня так же есть нервы какие-то внутри, переживания, которые просто не дают этому произойти. Но мы уже хотим второго ребенка. Мы просто хотим, чтобы между нашими детьми не была очень большая разница в возрасте, чтобы им было просто интересно друг с другом", — поделилась блогерша.

Кстати, поделилась Даша своим феерическим результатом похудения после родов. Знаменитость немного больше, чем за год, сумела похудеть более чем на 30 килограммов. Вес Квитковой после родов стал меньше, чем был до.

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Как призналась блогерша, ей помогли достичь таких результатов спорт и диета, которую врачи подбирали специально для нее.

"От первого дня жизни Льва до сегодняшнего дня – это более 30 килограммов, потому что сейчас я вешу 52. Я весь этот негатив, который у меня был, я просто выплескивала в зале. Я пошла ко всем врачам, которые только можно было пройти. Как оказалось, я не могу есть мясо и рыбу", — поделилась Даша.

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