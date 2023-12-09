Даша Квиткова заинтриговала дорогим подарком от незнакомца за почти 2 тысячи долларов

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова после развода с мужем, ведущим Никитой Добрыниным, решила продолжить подогревать слухи о своих новых отношениях.

Так, в Instagram-stories знаменитость похвасталась ценным подарком по случаю Дня святого Николая. Блогерша получила фотоаппарат продвинутого уровня с чрезвычайно качественной съемкой. Такой презент стоит около двух тысяч долларов.

"Кажется, и я получила Николайчика", – застенчиво сообщила девушка в своем фотоблоге.

По словам Даши, она очень его хотела себе приобрести. Поэтому когда-то в своих сторис оговорилась о таком желании. Однако воплотил мечту девушки другой. О том, кто это сделал блогерша так и не решилась рассказать. Вместо этого оставила смайлик, который является символом секретности. Поэтому ее поклонникам осталось только догадываться.

Даша Квиткова похвасталась подарком от незнакомца / Фото: instagram.com/kvittkova

"Просто в сторис вспомнила, что я ищу одну камеру, которую хотела приобрести, но меня опередили", – заинтриговала Квиткова.

К тому же по Сети с недавних пор ходят слухи о новом избраннике блогерши. Так, фаны подозревают, что знаменитость больше не одинока. В частности, Квиткова сделала неоднозначное сообщение, где и намекнула на новый роман.

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