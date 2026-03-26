Даша Квиткова заинтриговала подготовкой к свадьбе с женихом-футболистом Бражко

Даша Квиткова и Владимир Бражко

Инфлюенсер Даша Квиткова подогрела слухи о свадьбе с Владимиром Бражко, засветив подготовку к важному событию.

В последнее время вокруг личной жизни блогера не утихают разговоры. Несмотря на осторожные комментарии об отсутствии конкретных планов, новые детали лишь подливают масла в огонь. В Сети обратили внимание на свежее фото, которое Квиткова опубликовала на своем Instagram-аккаунте. Кадр выглядит неслучайным — в нем заметили важные намеки. И они прямо связаны со свадьбой.

На снимке инфлюенсерка позирует в светлом наряде с открытыми плечами, а на фоне можно разглядеть распечатки с вариантами свадебных образов. Такая деталь не оставила сомнений у подписчиков: подготовка уже может быть в активной фазе.

Instagram-история Даши Квитковой / © instagram.com/kvittkova

Хотя официальных заявлений о дате или формате празднования пока нет, подобные сигналы лишь усиливают интригу. Тем более, что имя Владимира Бражко все чаще фигурирует рядом с Квитковой в контексте возможной свадьбы. Ранее блогер неоднократно подчеркивала, что не спешит с громкими событиями и стремится сохранять личную жизнь вне лишнего внимания. Впрочем, ее контент говорит сам за себя.

Напомним, недавно Даша Квиткова умилила Сеть кадрами с сыном и женихом-футболистом.