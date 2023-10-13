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Даша Квиткова засветила фигуру в коротеньком топе и рассекретила свои параметры

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
545
Время на прочтение
1 мин
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Даша Квиткова засветила фигуру в коротеньком топе и рассекретила свои параметры

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Звезда ответила на вопросы фанатов.

Блогерша Даша Квиткова показала свою фигуру и призналась, какие у нее парметры.

В своих Instagram-stories знаменитость пообщалась со своими поклонниками и ответила на вопросы о своей фигуре. Квиткова призналась, что сейчас имеет почти эталонные параметры – бюст 85 сантиметров, талию 60, а бедра 95 при росте 165 сантиметров.

Также блогерша показала, как выглядит ее тело. Даша поделилась утренним фото, на котором позировала перед зеркалом в коротеньком топе и брюках сразу после того, как проснулась.

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Достичь таких результатов Квитковой помогли регулярные тренировки в спортзале. Напомним, что блоггерша начала активно худеть после рождения сына Льва два года назад – за это время Даша сбросила 35 килограммов.

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Дата публикации
Просмотры
545
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