Даша Квиткова засветила фигуру в коротеньком топе и рассекретила свои параметры

Блогерша Даша Квиткова показала свою фигуру и призналась, какие у нее парметры.

В своих Instagram-stories знаменитость пообщалась со своими поклонниками и ответила на вопросы о своей фигуре. Квиткова призналась, что сейчас имеет почти эталонные параметры – бюст 85 сантиметров, талию 60, а бедра 95 при росте 165 сантиметров.

Также блогерша показала, как выглядит ее тело. Даша поделилась утренним фото, на котором позировала перед зеркалом в коротеньком топе и брюках сразу после того, как проснулась.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Достичь таких результатов Квитковой помогли регулярные тренировки в спортзале. Напомним, что блоггерша начала активно худеть после рождения сына Льва два года назад – за это время Даша сбросила 35 килограммов.

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