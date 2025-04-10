Даша Малахова нарвалась на критику из-за фото погибших детей в Кривом Роге: что разозлило Сеть

Даша Малахова

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Украинская ведущая и актриса Даша Малахова оказалась в центре громкого скандала из-за публикации фото с детьми, которые погибли в Кривом Роге в результате вражеских обстрелов.

Трагедия в городе произошла вечером 4 апреля. В результате враждебного попадания погибли 19 человек, среди которых девять — это дети. Трагедия шокировала всю Украину. Не осталась в стороне и актриса Даша Малахова. Она опубликовала снимок, сделанный во время прощания с детьми, и поставила его на заставку в Facebook. Ведущая объяснила свой поступок тем, чтобы на фото обратили внимание ее иностранные подписчики. Тем временем тех, кто будет критиковать ее за это, Малахова пообещала блокировать.

Впрочем, критики было не избежать. Пользователи Facebook были просто шокированы поступком Малаховой и обвинили ее в негуманности. Дело в том, что ведущая опубликовала фото, где погибшие дети изображены в гробу, а рядом с ними горевали их родные. Пользователи расценили это как нарушение личных границ. Более того, Малахова даже не заблюрила их лиц.

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Страница Даши Малаховой в Facebook / © facebook.com/dasha.malakhova

Зачем вы запостили интимное фото чужого горя? Это пробито дно насквозь. Нельзя заниматься пиаром на трагедиях. Это не просто отсутствие критического мышления — это отсутствие мозговых извилин.

Если это для иностранных подписчиков, то где описание на английском? Где имена погибших подростков и причины их гибели? Выглядит как хайп на чужом горе.

Это совершенно неэтично из уважения к семьям погибших выставлять их фото на своей обложке. И не надо оправдывать это тем, что эти фото есть в СМИ. Каждый из нас способен принимать решения и не копировать неэтичное поведение.

Именно так реагируют пользователи на поступок Даши Малаховой / © facebook.com/dasha.malakhova

На поступок Малаховой также обратил внимание журналист Виталий Улыбин. Он, как и большинство пользователей, был шокирован поступком ведущей. Журналист задал вопрос, для чего актриса это вообще сделала. Если для “иностранных подписчиков”, то фото содержало бы хоть какую-то подпись на английском языке с описанием преступления РФ, однако этого не было.

“Взять и поставить себе на обложку, даже не в ленту, фото погибших детей в момент таинства прощания, самого интимного момента горевания родителей — это чтобы что? Для зарубежных подписчиков? Ведь их много? А если подумать — какую информацию для зарубежных подписчиков Даши Малаховой может нести это фото? Без объяснений? Никакой? Какую пользу оно несет родственникам погибших детей, которые склонились в последний раз над гробом? Какую пользу это фото вообще несет кому?”- возмутился журналист.

Реакция журналиста Виталия Улыбина на поступок Даши Малаховой

Напомним, вечером 4 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Кассетный “Искандер” попал рядом с детской площадкой. К сожалению, в результате вражеского обстрела погибли 19 гражданских, среди которых девять детей разных возрастов, самому маленькому погибшему было всего три года. Украинские знаменитости реагировали на трагедию в Кривом Роге и призывали помогать пострадавшим.