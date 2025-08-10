Даша Малахова неожиданно вступилась за Темляка, который признал избиение бывшей: "Не осуждаю"

Даша Малахова и Константин Темляк

Украинская актриса и ведущая Даша Малахова вмешалась в громкий скандал вокруг актера и военного Константина Темляка.

На днях бывшая девушка артиста, фотограф Анастасия Соловьева, обвинила его в домашнем насилии и жестком контроле, назвав "абьюзером". Кроме того, привела доказательства развращения несовершеннолетних с его стороны. В свою очередь, Темляк признал, что применял силу в прошлых отношениях. Но после этого подчеркнул, что сейчас уже переосмыслил все и больше так не поступает.

В большом посте в Facebook Малахова заявила, что осуждает любые проявления насилия, агрессии или домогательств к несовершеннолетним, но при этом же отметила, что не собирается лично осуждать Темляка. Актриса отметила, что знает его более 10 лет и видела, как он менялся: от сложных периодов с алкоголем и наркотиками — до терапии, медитаций и поисков себя.

Пост Даши Малаховой / © facebook.com/dasha.malakhova

"Для меня Костя — человек с актерской чувствительностью, который иногда реагирует импульсивно. Его эмоциями и действиями легко манипулировать, и над решением этого он работал годами. Но это не равно определению "абьюзер". Костя — очень достойный человек (признал сразу свою вину в физических действиях), который завтра идет на боевое задание, который меньше двух месяцев назад потерял на войне лучшего друга, и который всю свою взрослую жизнь знает о собственной эмоциональности и работает над собой... Я осуждаю агрессию, но я не осуждаю Константина Темляка", — подчеркнула Даша.

Она даже провела параллель с делом Джонни Деппа и Эмбер Херд, предостерегая украинцев от "культуры отмены" и призвав ждать решения суда. Однако комментарии под постом быстро превратились в горячую дискуссию.

Двойные стандарты в осуждении насилия, но оправдание коллеги. Для абьюза не существует "причины" или "провокации".

Предложение о том, что вы против насилия и педофилии можно было бы пропустить. Вы потратили слишком много слов, чтобы описать, почему иногда своим все же можно

То есть домашнее насилие осуждаю, но если это мой друг, то нет. Виноватыми вы сейчас сделали и жертву и тех, кто ее поддержал. А о 15-летней что думаете?

Даша, ты права по сути, но не по форме. Публичный приговор накануне судебного — плохо, но физическое и моральное насилие, даже когда военное, когда импульсивное, когда какое угодно — это недопустимо

Напомним, недавно Jerry Heil и Yarmak на фоне скандала удалили клип с участием Константина Темляка и его нынешней жены.