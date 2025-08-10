ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Даша Малахова неожиданно вступилась за Темляка, который признал избиение бывшей: "Не осуждаю"

Украинцы резко отреагировали на позицию знаменитости.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Даша Малахова и Константин Темляк

Украинская актриса и ведущая Даша Малахова вмешалась в громкий скандал вокруг актера и военного Константина Темляка.

На днях бывшая девушка артиста, фотограф Анастасия Соловьева, обвинила его в домашнем насилии и жестком контроле, назвав "абьюзером". Кроме того, привела доказательства развращения несовершеннолетних с его стороны. В свою очередь, Темляк признал, что применял силу в прошлых отношениях. Но после этого подчеркнул, что сейчас уже переосмыслил все и больше так не поступает.

В большом посте в Facebook Малахова заявила, что осуждает любые проявления насилия, агрессии или домогательств к несовершеннолетним, но при этом же отметила, что не собирается лично осуждать Темляка. Актриса отметила, что знает его более 10 лет и видела, как он менялся: от сложных периодов с алкоголем и наркотиками — до терапии, медитаций и поисков себя.

Пост Даши Малаховой / © facebook.com/dasha.malakhova

Пост Даши Малаховой / © facebook.com/dasha.malakhova

"Для меня Костя — человек с актерской чувствительностью, который иногда реагирует импульсивно. Его эмоциями и действиями легко манипулировать, и над решением этого он работал годами. Но это не равно определению "абьюзер". Костя — очень достойный человек (признал сразу свою вину в физических действиях), который завтра идет на боевое задание, который меньше двух месяцев назад потерял на войне лучшего друга, и который всю свою взрослую жизнь знает о собственной эмоциональности и работает над собой... Я осуждаю агрессию, но я не осуждаю Константина Темляка", — подчеркнула Даша.

Она даже провела параллель с делом Джонни Деппа и Эмбер Херд, предостерегая украинцев от "культуры отмены" и призвав ждать решения суда. Однако комментарии под постом быстро превратились в горячую дискуссию.

  • Двойные стандарты в осуждении насилия, но оправдание коллеги. Для абьюза не существует "причины" или "провокации".

  • Предложение о том, что вы против насилия и педофилии можно было бы пропустить. Вы потратили слишком много слов, чтобы описать, почему иногда своим все же можно

  • То есть домашнее насилие осуждаю, но если это мой друг, то нет. Виноватыми вы сейчас сделали и жертву и тех, кто ее поддержал. А о 15-летней что думаете?

  • Даша, ты права по сути, но не по форме. Публичный приговор накануне судебного — плохо, но физическое и моральное насилие, даже когда военное, когда импульсивное, когда какое угодно — это недопустимо

Напомним, недавно Jerry Heil и Yarmak на фоне скандала удалили клип с участием Константина Темляка и его нынешней жены.

