Даша Малахова откровенно рассказала об отношениях с бывшим и причинах отсутствия детей в новом браке

Даша Малахова с мужем Сергеем

Телеведущая и актриса Даша Малахова откровенно рассказала о личной жизни.

Знаменитость в 2014 году разошлась с Чабой Бакошем и через несколько лет вышла замуж за фитнес-тренера Сергея Сулиму. Новый избранник принял детей звезды за своих и до сих пор воспитывает их с ней вместе. Несколько лет назад Даша признавалась, что бывший не выплачивает алименты и даже рассказывала о суде с ним.

На этот раз в интервью ведущая отметила, что отец ее двух сыновей таки видится с ними. И она даже способствует этим встречам всей семьей. Правда, добавляет, что экс-избранник не до конца наладил тесную связь с потомками.

«Матиашу (сыну — прим. ред.) периодически обед готовит, приглашает к себе. Иногда что-то покупает иногда. Для более глубокого общения нужен авторитет, который невозможно получить рывками», — рассказала ведущая в интервью Славе Демину.

Даша Малахова, Чаба Бакош и их дети

Кроме того, оказалось, что Чаба довольно неоднозначно настроен на ее новый брак с Сергеем. Экс-избранник Малаховой считает, что она с тренером якобы не пара из-за отсутствия общих детей.

«Чаба говорит: „Вот вы не созданы друг для друга, потому что у вас нет общих детей“. Я думаю, Господи, разберись со своей жизнью. Я сейчас стараюсь, чтобы с Чабой, Сергеем и детьми были больше вместе», — призналась звезда.

В свою очередь актриса объяснила, что на самом деле у нее и ее нынешнего мужа все в порядке со здоровьем. Однако они скорее задумываются об усыновлении или суррогатном материнстве в будущем. А сейчас Даша говорит, что не может назвать точных причин отсутствия у них детей за почти 10 лет супружеской жизни. И добавляет, что не уверена, выдержит ли такую нагрузку в 48 лет.

Даша Малахова с мужем

«Мы не знаем, Бог не дал. Мы не планировали детей, потому что как не одно, так другое. Мы всегда хотели усыновлять детей с первого дня, как мы вместе. Сергей очень нестандартный человек, который не видит разницы между своими и моими детьми. У нас со здоровьем вроде все нормально. Мы проверялись еще в начале войны, ходили в клинику по репродуктологии. Мне уже 48 лет. И здесь скорее я думаю, хочу ли я сейчас нагружать свое тело. Хотя не знаю, потому что я в принципе в хорошей форме. Иногда хочется забеременеть, а иногда — нет. Думаю, что в любом случае со временем у Сергея будет ребенок — может быть то ли суррогатная мама, то ли я, но зависит от состояния яйцеклеток»,— объяснила Малахова.

