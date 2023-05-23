Даша Малахова отреагировала на появление Камалии с мужем на кинофестивале в Каннах: "Можно сыграть любовь"

Украинская ведущая и актриса Даша Малахова прокомментировала визит певицы Камалии и ее мужа-миллиардера Мохаммада Захура на Каннский кинофестиваль.

Исполнительница поделилась кадром из красного тротуара, на котором позировала вместе с мужем в парных патриотических образах, а также заявила, что они приехали представлять Украину.

Малахова в свою очередь поиронизировала со слов Камалии и высказалась по поводу их выхода в Каннах на своей странице в Facebook.

"Наконец-то мы спасены и наши стильные и умные коллеги из сферы кино приехали на фестиваль, чтобы достойно представить страну, показать самолет и напомнить всем об известной сцене из "Титаника". Я уверена, что они дали всем понять, что мы знаем современное кино да и искусстве вообще. Даже если в этот мир попадет метеорит, некоторые вещи — неизменные. Бабочка топ. И я это люблю. Вот люблю я эту няшную дураку. Иду спать с улыбкой. Может и Болливуд построим…", — написала ведущая.

Даша ответила на один из комментариев под публикацией, в котором пользователи написали о том, что Камалия и Захур недавно объявили о разводе. На этом Малахова также решила пошутить.

"Знаешь, если такая ситуация и нужно ехать в Канны, спасать страну, то и можно сыграть любовь, потому что жизнь-то кино, и ради Украины можно еще и не такое отчибучить", — написала ведущая.

Отметим, что Камалия и Захур, тем временем, все больше намекают на свое примирение. Так, на дне рождения певицы в Каннах миллиардер устроил ей роскошный сюрприз и назвал "любимой женщиной",

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