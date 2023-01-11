Даша Малахова подает в суд на бывшего возлюбленного и отца своих двоих детей

Телеведущая и актриса Даша Малахова подает в суд на бывшего возлюбленного, венгерского продюсера Чабу Бакоша.

В своем Facebook знаменитость пояснила, что ее экс-бойфренд не заботится об их совместных детях. За восемь лет Чаба ни разу не выплатил алименты на сыновей Матяша и Оливера.

Даша Малахова, Чаба Бакош и их дети / Фото: instagram.com/lilyaldridge

"Уже восемь лет за его детей платит, заботится, обеспечивает их – другой. С отцом моих детей мы могли пообедать, он приезжал к нам в гости, и каждый раз после встречи у меня было ощущение, что меня обманули. Мы с детьми и человеком, который стала им отцом, делали вид, что все хорошо. Во время войны все иначе. На протяжении восьми лет я не получила ни одной ежемесячной своевременной микроскопической оплаты алиментов и начинаю процедуру уголовной ответственности за столь жесткое нарушение закона. Это будет судимость. И я не пугаю и не планирую менять стратегию", — поделилась Малахова.

Даша добавила, что у нее нет личной обиды на бывшего возлюбленного. Впрочем, она написала заявление, ведь убеждена, что за детей должны нести ответственность двое родителей, а не только один.

Даша Малахова с Чабой Бакошем

"У меня нет никаких личных неприятных чувств к человеку, против которого я написала заявление в полицию, просто я считаю, что это правильно. Никогда не было ничего, что мне оставили кроме долгов, детей и чувства, что когда-то, однажды, я стану на защиту себя и таких как я. Этот день настал. Дело не в средствах, это вообще не имеет значения. Это ответственность и чувство, что два человека сделали детей и должны нести это достойно", — прокомментировала ведущая.

Напомним, Даша Малахова ранее рассказывала, почему в 2014 году разошлась с Чабой Бакошем. Окончательную точку в их отношениях поставила позиция мужчины по поводу тогдашней ситуации в Украине.

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