Даша Малахова поделилась пикантными подробностями о сексе с мужем, который младше ее на 10 лет

В семье телеведущей и актрисы Даши Малаховой праздник. В частности, знаменитость праздновала восьмую годовщину брака с мужем Сергеем Сулимом.

Итак, по случаю торжественной даты Даша решила поздравить любимого и посвятить ему трогательный пост в Facebook.

"Восемь лет в браке. Почти 10 вместе. 10 лет разница в возрасте. Сейчас ты там, где была я, когда мы встретились. Мы очень разные. Со мной год за пять. Ты система. Я хаос. Но мир еще не придумал пару, которая так развивает друг друга", — отметила ведущая.

Даша Малахова с мужем / Фото: facebook.com/dasha.malakhova

Малахова также решила поделиться и пикантными подробностями о сексе с младшим на 10 лет мужем.

"Тобой я не могу насытиться. Я всегда хочу секса утром, ты вечером, когда ложусь рано спать, потому что рано встаю, а ты любишь поспать", — поделилась актриса.

Напомним, Сергей стал третьим мужем Даши. Они поженились в 2017 году.

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