Даша Малахова показала 12-летнего сына-красавца и как он занимается спортом

Украинская ведущая и актриса Даша Малахова показала редкие фото с сыном и рассказала о его достижениях.

В своем фотоблоге Даша рассказала о спортивном хобби 12-летнего сына Оливера. Парень уже долго занимался баскетболом, а теперь сменил свою команду и посетил первое занятие с новыми игроками. Чтобы поддержать Оливера, на кружок его провожала мама.

"Олли идет на первую тренировку в новую баскетбольную команду новой спортивной школы", — отметила ведущая.

Даша Малахова с сыном / Фото: instagram.com/dashamalakhova

Сын Даши Малаховой в спортивной команде / Фото: instagram.com/dashamalakhova

Уже потом Малахова поделилась, что сына взяли в новую команду. Она с Оливером пошла праздновать вкусным ужином в ресторане. Кроме того, мама с сыном наделали забавных фото наедине. По словам актрисы, пока она с Оливером в Киеве, ее старший сын Матяш уехал в Ужгород, а муж остался на их экоферме на рыбалке.

Даша Малахова с сыном / Фото: instagram.com/dashamalakhova

Даша Малахова с сыном / Фото: instagram.com/dashamalakhova

Даша Малахова с сыном / Фото: instagram.com/dashamalakhova

"Его взяли. И это просто невероятно. Пока Матяш уехал в Ужгород, а Сергей ловит рыбу на ферме мы остались вдвоем", – рассказала Малахова.

Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик поделилась забавным фото с 6-летней дочерью в одинаковых образах и удивила, как Полина на нее похожа.

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