Даша Малахова показала 20-летнего сына в реанимации и впервые рассказала о его тяжелой болезни

Украинская актриса и телеведущая Даша Малахова напугала ухудшением состояния здоровья старшего сына Матяша.

Так, 20-летнему юноше недавно поставили серьезный диагноз — сахарный диабет первого типа. Об этом Малахова откровенно написала в Facebook. По словам актрисы, состояние парня сейчас стабилизировалось, худшее позади, однако семье пришлось пройти через очень сложные дни — с реанимацией, интенсивной терапией и страхом за жизнь ребенка.

Даша призналась, что тревожным сигналом стала резкая потеря веса: при росте 175 сантиметров Матяш похудел до 50 килограммов. Несмотря на то, что сын не жаловался на самочувствие, актриса настояла на анализе крови. Результаты оказались критическими — уровень сахара был опасно высоким, появился ацетон, а врачи не скрывали рисков.

«С такими анализами одни говорили, что вот сейчас он впадет в кому, а другие — что все будет хорошо, если ехать сразу в больницу», — вспомнила звездная мама.

Малахова с болью вспоминает, как в сложных погодных условиях, во время снегопадов и обесточиваний, преодолевала сотни километров, чтобы вовремя доставить сына в больницу. По ее словам, были моменты, когда страх и истощение достигали предела.

«Был момент, где нас на ферме засыпало снегом… Я не спала всю ночь и только думала, как буду тащить его на картонке через поле, если он впадет в кому», — откровенно написала Даша.

В результате Матяша госпитализировали, и врачи подтвердили инсулинозависимый диабет — аутоиммунное заболевание, которое требует постоянной терапии. Актриса отметила, что решила говорить об этом публично, чтобы предостеречь других родителей. Она призвала не игнорировать резкую потерю веса, постоянную усталость, жажду или изменения в поведении детей и вовремя проверять уровень сахара в крови.

Сейчас семья Малаховой учится жить с новыми правилами. Актриса отмечает: они стараются не паниковать и воспринимать диабет не как приговор, а как другой стиль жизни. По совету врачей, вся семья перешла на специальное питание, чтобы поддержать Матяша. К тому же важную роль сыграли слова врача, услышанные в реанимации: «Если ты воспримешь диабет как стиль жизни, а не как болезнь — тебя ждет очень долгая, здоровая и качественная жизнь».

Напомним, Даша Малахова воспитывает двух сыновей от предыдущего брака с венгерским продюсером Чабой Бакошем — Матяша и Оливера. В нынешнем браке с фитнес-тренером Сергеем Сулимой общих детей у пары нет.