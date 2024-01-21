Даша Малахова показала младшего н 10 лет возлюбленного и поздравила его с важным праздником

Украинская ведущая и актриса Даша Малахова сообщила о важном празднике в ее семье.

Муж знаменитости, который младше ее на 10 лет, празднует день рождения. По случаю праздника Малахова посвятила пост в Instagram своему возлюбленному. В частности, артистка опубликовала свежее фото Сергея и адресовала ему теплые слова с поздравлениями.

"На год старше стал самый скромный, самый добрый, самый сексуальный. Он — пример тихой и эффективной деятельности, нежного влияния и любви, которая может вылечить даже таких, как я", — отметила Малахова.

Муж Даши Малаховой / Фото: instagram.com/dashamalakhova

Как рассказала ведущая, день рождения они отпраздновали в кругу друзей. Кстати, Малахова рассекретила, что ее возлюбленный в подарок получил домашних животных, в частности кролика, которого Сергей держал на фото.

"Мой муж провел этот день в кругу друзей, принимая в подарок новых животных на ферму, готовя плов, много работая, как всегда", — рассказала Малахова.

Напомним, недавно в семье актрисы Екатерины Тышкевич был праздник. Муж артистки – Валентин Томусяк – тоже праздновал день рождения. Екатерина показала их архивные кадры и адресовала возлюбленному теплые слова с поздравлениями.

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