Даша Малахова показала редкое фото с детьми и младшим на 10 лет мужем

Ведущая рассказала о своем семейном отпуске.
Украинская ведущая и актриса Даша Малахова показала редкое семейное фото с мужем и детьми.
На черно-белом снимке, которым знаменитость поделилась в Instagram, они с возлюбленным Сергеем и сыновьями Матяшем и Оливером ехать в машине. Как пояснила Малахова, ее семья наконец-то отправилась на отдых.
Правда, это будет небольшой отпуск на три дня. Ведущая вместе с сыновьями и на 10 лет младшим мужем поехала из Умани во Львов. Малахова уже попросила поклонников посоветовать им интересное место для экскурсии.
"Наконец-то. Мини-отпуск. Три дня во Львове. Мы очень долго его ждали. Путь из Умани во Львов. Вдруг вспомните музеи, фермы, кафе, куда должны заехать, — пишите", — отметила Малахова.
Кстати, уже 6 августа Даша будет в Киеве. Знаменитость будет играть в спектакле в театре Подоле.
Напомним, недавно редкие семейные кадры показывала музыкант Ирэна Карпа. Знаменитость поздравляла дочь с 12-летием и вспоминала, как рожала ее.
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