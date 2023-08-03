Даша Малахова показала редкое фото с детьми и младшим на 10 лет мужем

Украинская ведущая и актриса Даша Малахова показала редкое семейное фото с мужем и детьми.

На черно-белом снимке, которым знаменитость поделилась в Instagram, они с возлюбленным Сергеем и сыновьями Матяшем и Оливером ехать в машине. Как пояснила Малахова, ее семья наконец-то отправилась на отдых.

Правда, это будет небольшой отпуск на три дня. Ведущая вместе с сыновьями и на 10 лет младшим мужем поехала из Умани во Львов. Малахова уже попросила поклонников посоветовать им интересное место для экскурсии.

Даша Малахова с мужем и сыновьями / Фото: instagram.com/dashamalakhova

"Наконец-то. Мини-отпуск. Три дня во Львове. Мы очень долго его ждали. Путь из Умани во Львов. Вдруг вспомните музеи, фермы, кафе, куда должны заехать, — пишите", — отметила Малахова.

Кстати, уже 6 августа Даша будет в Киеве. Знаменитость будет играть в спектакле в театре Подоле.

Напомним, недавно редкие семейные кадры показывала музыкант Ирэна Карпа. Знаменитость поздравляла дочь с 12-летием и вспоминала, как рожала ее.

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