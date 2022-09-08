Даша Малахова призналась, где ее застала война и почему решила уехать из Украины

Телеведущая и актриса Даша Малахова рассказала о том, как для ее семьи началась полномасштабная война в Украине.

Знаменитость Даша Малахова призналась, что была готова к тому, что Россия нападет. Так что в Киеве она решила не оставаться.

До 24 февраля артистка уехала в Кировоградскую область, ведь в большом городе началась бы паника.

"Я понимала, что не нужно быть в большом городе, где все будут одновременно паниковать, уезжать", — рассказала актриса в интервью "Rostyslove Production".

Малахова поделилась, что не планировала уезжать из Украины. Впрочем, как Россия начала обстреливать все украинские города, знаменитость решила, что должна обезопасить детей. Актриса поехала сначала в Молдову, оттуда в Румынию, а уже потом в Венгрию, где и осталась жить. Сейчас заработка у Малаховой нет, поэтому квартиру за границей ей помогают снимать друзья.

Даша Малахова с детьми / Фото: facebook.com/dasha.malakhova

"Так случилось, что мы были возле Умани, а туда было одно из первых попаданий рядом с нами. Мы еще планировали оставаться, а потом нам сказали, что очень много пехоты, диверсионные группы. Поскольку мы живем в лесу, мы боялись, что они придут к нам. Где-то неделю мы были дома и в начале марта мы решили вывезти детей. Ближе всего было в Молдову. Нас там встретили волонтеры, мы там переночевали. На следующий день мы поехали в Румынию, а уже оттуда поехали в Венгрию", — поделилась Даша. .

Сейчас Малахова с детьми живет за границей, а муж в Киеве. Актриса планирует жить на две страны, а вот детей в Украину Даша не спешит привозить. Они вернутся только тогда, когда закончится война в Украине, ведь это слишком опасно.

Напомним, ранее украинская писательница Ирэна Карпа рассказала, как ее муж-француз помогает Украине. По словам знаменитости, ее любимый озабочен судьбой Украины.

Читайте также: