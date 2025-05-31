Даша Малахова призналась в бывших романах с женщинами и сделала заявление: "Прошу увидеть реальность"

Даша Малахова / © facebook.com/dasha.malakhova

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Украинская ведущая и актриса Даша Малахова сделала откровенное заявление о личной жизни.

Так, на Facebook-странице Малахова в публикации поделилась собственным опытом бывших отношений с женщинами. Кроме того, поразмышляла о человеческой природе, принятии себя и сексуальности, в частности в условиях войны.

"В мире существует много разных проявлений человеческой природы. Я думаю, это похоже на радугу, которая имеет тысячу цветов, и многие оттенки даже трудно различить ненатренированным глазом. Другое проявление - это не позволять другим проявлять себя. Это желание не только запретить себе быть честным с собой, но и другим. Я дважды была в однополых отношениях. Я - мама. Я - основатель школы. Я - человек, который говорит вам: перестаньте бояться себя. Так поступают наши соседи — главные гомофобы вселенной. И нам следует думать о том, как делать упражнения на растяжку собственного сознания и учиться любить себя и людей рядом", - призналась актриса.

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Пост Даши Малаховой / © facebook.com/dasha.malakhova

Своим откровением Даша решила поддержать сообщество ЛГБТ в ВСУ, где в частности служит и ее товарищ, который неожиданно для себя полюбил мужчину на фронте. Звезда отметила, что для нее гомофобия - это не просто отторжение инаковости, а глубинный страх человека перед собственной природой.

"У меня есть очень хороший товарищ, который служит на самых горячих направлениях, выполняя самые сложные задачи. Его семья живет за границей, жена и дети живут другой жизнью, чем он здесь. Абсолютно гетеросексуальный человек. И вдруг я получаю от него сообщение: "Даша, я хочу поговорить. Как ты относишься к однополым отношениям? У меня тут такое произошло. Один военный начал проявлять ко мне внимание, мне это очень нужно, и я чувствовал себя одиноким. Он заботился, замечал мои потребности - очень давно никто обо мне не заботился. Кажется, я в отношениях с мужчиной, и это мне очень нравится". Совершенно неважно, какого пола окажется человек рядом. И это нормально. Нормально. И отторжение будет только делать эту бездну невероятно страшной. Я горжусь и благодарю сообщество ЛГБТ в ВСУ. Не агрессирую, а прошу увидеть реальность. А она вот такая", - объяснила свою позицию звезда.

К слову, сейчас ведущая Даша Малахова находится в счастливом браке с мужем Сергеем, который младше ее на 10 лет. Вместе с ним она воспитывает двух сыновей, которых родила от экс-супруга родом из Венгрии.