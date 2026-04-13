Даша Малахова шокировала "нежными угрозами" в Венгрии и страхом экс-супруга: "Говорили уезжать"

Даша Малахова / © instagram.com/dashamalakhova

Реклама

Украинская актриса и ведущая Даша Малахова откровенно рассказала о сложном периоде жизни за границей и почему ее семья фактически была вынуждена покинуть Венгрию.

После начала полномасштабной войны звезда вместе с детьми переехала в Будапешт, ведь ее сыновья имеют венгерские корни и хорошо знали местную культуру и язык. Сначала семью приютили друзья, однако ситуация резко изменилась, как только актриса начала активно помогать Украине. По словам Даши в Facebook, напряжение только росло: соседи срывали проукраинские плакаты, а ее позиция вызывала откровенное недовольство.

Отдельно звезда вспомнила невозможность провести необходимые митинги и обратить внимание на кровавые преступления оккупантов. По ее словам, даже уважаемые организации были равнодушными к ее инициативам на фоне трагедий.

Реклама

Даша Малахова / © facebook.com/dasha.malakhova

Даша Малахова с митингующими / © facebook.com/dasha.malakhova

«Как только я развела активность по помощи армии, мои дети комплектовали аптечки, я носилась по всей Венгрии, чтобы выкупать оптические приборы для снайперов — венгерские друзья стали холодными. После того, как произошла Буча и Мариуполь, мы организовали тысячные митинги по всему миру в поддержку Украины. Кроме Венгрии. Представьте: через несколько недель выборы в Венгрии (это было ровно четыре года назад). Я придумала, чтобы женщины выходили на улицы крупных городов со свертками, имитирующими новорожденных, запятнанных кровью. Но в Будапеште я не могу провести такое событие. Мне не дают разрешение, саботируют. Я встречаюсь с международными организациями — UNICEF кивают головой и исчезают. Оппозиционные движения — это просто люди, которые сидят по ресторанам, жалуются и покуривают гашиш. Никто не может мне помочь», — написала Малахова.

Пост Даши Малаховой / © facebook.com/dasha.malakhova

Несмотря на трудности, ей удалось организовать несколько резонансных акций в Будапеште, в частности у мемориала на берегу Дуная. Актриса вспомнила, что тогда последствия были серьезными. Более того, даже бывший муж и отец ее двоих детей просил ее быть осторожнее.

«Я получаю непонятные звонки. Мой бывший муж (немного напуганный и ватный) просит меня вести себя тише, потому что его друзья угрожают забрать у нас дом, если я не стану тише. Мне четко говорили: уезжай. В Венгрии тебе не место. Ты здесь не нужна. Нежно угрожали, приглашали на разговоры. Напрямую никто не говорил, но бесконечно звучал вопрос: зачем ты это делаешь», — шокировала артистка.

Пост Даши Малаховой / © facebook.com/dasha.malakhova

Пост Даши Малаховой / © facebook.com/dasha.malakhova

В результате эти события повлияли и на детей актрисы. Ее старший сын отказался от планов учиться в Венгрии и решил связать будущее с Украиной. В итоге семья покинула страну. И все же на фоне недавних парламентских выборов в Венгрии, Даша призналась, что счастлива, ведь «красавица начала пробуждение».

Реклама

«Матяш планировал обучение в Будапеште с самого детства, но отказался от своей венгерской идентичности после всех этих событий. Перестал говорить по-венгерски, принял решение учиться в Украине. Дети называли венгров „зомби“. И в конце концов мы покинули Венгрию», — подытожила блогерша.

