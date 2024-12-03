Даша Малахова в годовщину брака показала, какой была ее свадьба с младшим на 10 лет мужем

Украинская ведущая и актриса Даша Малахова сообщила о важном празднике в ее семье.

Знаменитость вместе со своим мужем Сергеем отмечает годовщину свадьбы. Пара уже семь лет живет в официальном статусе мужа и жены. В Facebook ведущая поздравила возлюбленного с особой датой в их семейной жизни. Даша Малахова отметила, что много чего пережила вместе с возлюбленным – и счастливые моменты, и грустные. Тем не менее, влюбленные достойно проходят все испытания и не унывают в компании друг друга.

Даша Малахова с мужем / Фото: facebook.com/dasha.malakhova

"Жизнь состоит из счастливых моментов и трагедий. Мы пережили столько, что каждый день, как новое кино. Каждый день с тобой – это комедия, мелодрама, фильм ужасов, мультфильм, трагедия, мюзикл и немного научной фантастики", – написала Малахова.

Ведущая говорит, что благодарна мужу за искренность и за правду. Как отметила Малахова, несмотря на все недостатки, они смогли найти общий язык, и им хорошо вместе.

Даша Малахова с мужем / Фото: facebook.com/dasha.malakhova

"Никакого дня я не чувствовала неискренность, игру, фейк. Не знаю, пожалуй, ты тоже. Мы большие молодцы, что смогли говорить правду, несмотря на комплексы, смогли найти общий язык, несмотря на то, что мы не просто были на разных полюсах, а прилетели с разных планет. Теперь нам хорошо вместе", — отметила знаменитость.

Кстати, Даша Малахова также опубликовала редкие фото с младшим на 10 лет мужем, на которых показала, какой была их свадьба. Пара узаконила отношения во Львове в 2017 году.

Даша Малахова с мужем / Фото: facebook.com/dasha.malakhova

Напомним, недавно актеры Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк праздновали 10-летие их отношений. Пара показывала, как провела особый день.

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