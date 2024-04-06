Даша Малахова восхитила редким фото с сыном и младшим на 10 лет возлюбленным на эко-ферме

Ведущая отдохнула в укромном месте с коллегой Анной Саливанчук.
Украинская ведущая и актриса Даша Малахова восхитила совместным фото с возлюбленным и сыном на эко-ферме в Кировоградской области.
Атмосферный снимок для подруги сделала актриса Анна Саливанчук. Тем временем ведущая сделала его репост себе на страницу. На изображении пара вместе с сыном гуляют по саду.
"Вот так выглядит любовь", - написала Саливанчук.
Актриса также поделилась со своими подписчиками, как во время отдыха с младшим сыном любовалась пейзажами и наслаждалась местной кухней. Также вместе с Никитой Анна вышла на утреннюю пробежку вокруг озера, а затем покаталась на квадроцикле. И добавила, что совсем не хочет покидать эко-ферму и охотно осталась бы на дольше.
"А завтра уже на работу, а так не хочется. Я бы еще неделю картошку покопала, козу подоила", - поделилась артистка.
В свою очередь, Даша Малахова отметила, что несмотря на то, что они с актрисой разные по характеру, все равно остаются рядом и поддерживают друг друга:
"Я не знаю, как можно быть такими разными и так любить друг друга и желать счастья", - восхитила подписью Малахова.
Напомним, недавно певец Юлик впервые за длительное время показал своего 8-летнего сына и рассказал о его спортивных достижениях.
Читайте также:
- Алла Пугачева с мужем Галкиным ответили 3-летней украиночке, которая записала для них видеообращение
- Звезда "Женского Квартала" рассекретила, сколько зарабатывает ежемесячно и что ей приносит доход
- Известный украинский актер-военный высказался о мужчинах, уклоняющихся от мобилизации
- Звезда "Женского Квартала" Никитина закрутила новый роман и впервые рассказала о возлюбленном