Даша Малахова восхитила редким фото с сыном и младшим на 10 лет возлюбленным на эко-ферме

Украинская ведущая и актриса Даша Малахова восхитила совместным фото с возлюбленным и сыном на эко-ферме в Кировоградской области.

Атмосферный снимок для подруги сделала актриса Анна Саливанчук. Тем временем ведущая сделала его репост себе на страницу. На изображении пара вместе с сыном гуляют по саду.

Даша Малахова с семьей на экоферме / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Вот так выглядит любовь", - написала Саливанчук.

Актриса также поделилась со своими подписчиками, как во время отдыха с младшим сыном любовалась пейзажами и наслаждалась местной кухней. Также вместе с Никитой Анна вышла на утреннюю пробежку вокруг озера, а затем покаталась на квадроцикле. И добавила, что совсем не хочет покидать эко-ферму и охотно осталась бы на дольше.

Анна Саливанчук на эко-ферме / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Даша Малахова на эко-ферме / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук на эко-ферме / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с сыном на эко-ферме / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук на эко-ферме / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"А завтра уже на работу, а так не хочется. Я бы еще неделю картошку покопала, козу подоила", - поделилась артистка.

В свою очередь, Даша Малахова отметила, что несмотря на то, что они с актрисой разные по характеру, все равно остаются рядом и поддерживают друг друга:

"Я не знаю, как можно быть такими разными и так любить друг друга и желать счастья", - восхитила подписью Малахова.

Анна Саливанчук на эко-ферме / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно певец Юлик впервые за длительное время показал своего 8-летнего сына и рассказал о его спортивных достижениях.

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