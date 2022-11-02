Даша Малахова впервые рассказала, почему на самом деле рассталась со вторым мужем

Телеведущая и актриса Даша Малахова впервые рассказала, что стало причиной ее развода со вторым мужем венгерским продюсером Чабой Бакошем.

Знаменитость во время войны решила все же поделиться, почему так стремительно разбежалась с венгром, ради которого бросила первого мужа.

"Я рассталась со своим вторым мужем именно тогда, когда в 2014 году я пошла на Майдан, а он не хотел со мной идти. Я сказала, что он "ватный" и рассталась с ним. Для меня это было настолько важно, потому что я подумала, что именно в этих ценностях и есть отношения", – рассказала Даша в интервью Rostyslove Production.

Даша Малахова и Чаба Бакош

Также Малахова отметила, что тогда супруги имели еще некоторые определенные проблемы, но позиция Бакоша относительно ситуации в Украине в то время поставила точку в их отношениях.

Долгое время причиной развода Даши и Чабы, в браке с которым ведущая родила двоих детей, считали нынешнего мужа Малаховой – Сергея Сулиму.

Даша Малахова и Чаба Бакош / Фото: instagram.com/lilyaldridge

Кстати, оказалось, что история знакомства актрисы с третьим мужем тоже была связана с войной.

"Мы познакомились, когда я решила идти в АТО и пошла в клуб, на кроссфит, заниматься спортом. Он был моим тренером", – поделилась Малахова.

Даша Малахова и Сергей Сулима / Фото: viva.ua

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