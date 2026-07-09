Даши Квитковой – 28: муж звезды Бражко растрогал нежным поздравлением и показал ее в детстве

Даша Квиткова и Владимир Бражко

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Украинская блогерша Даша Цветкова празднует день рождения. Сегодня, 9 июля, звезде исполнилось 28 лет.

С особым днем возлюбленную публично поздравил ее новоиспеченный муж — футболист Владимир Бражко. В сторис спортсмен поделился милым видео с Дашей, снятым во время подготовки к их свадьбе. На кадрах блогер с микрофоном шутит и весело проводит время, а Бражко дополнил ролик лаконичным, но очень трогательным поздравлением.

Даша Квиткова

«С днем рождения, моя маленькая. Безгранично люблю тебя», — написал футболист.

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Кроме того, собрал в пост серию фото, которой видит Дашу каждый день — красивой, счастливой, эмоциональной и порой задуманной и сконцентрированной. В подборке даже оказались архивные фото именинницы, где она позирует совсем маленькой. И конечно же не обошлось без забавных кадров.

Даша Квиткова

Даша Квиткова на архивном фото

Даша Квиткова

Даша Квиткова и Владимир Бражко

Тем временем сама именинница решила использовать свой день рождения для хорошего дела. Вместо цветов и подарков Квиткова призвала своих подписчиков поддержать борющихся с онкологическими заболеваниями детей, оформив ежемесячный донат в пользу фонда «Таблеточки».

«Каждая ежемесячная подписка — это реальная помощь детям, которые сейчас борются за свою жизнь. Именно благодаря регулярной поддержке фонд может обеспечивать их необходимым лечением, лекарствами и помощью для выздоровления. Сегодня я праздную еще один год своей жизни, и больше всего мне хочется, чтобы у как можно большего количества украинских детей тоже было следующее еще год», — растрогала блогерша.

Напомним, недавно Даша Квиткова официально стала женой футболиста Владимира Бражко. Возлюбленные сыграли роскошную свадьбу под открытым небом и поделились романтическими кадрами с праздника.

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