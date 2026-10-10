ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
82
Время на прочтение
2 мин

"Дашу хотят все": Цибульская впервые прокомментировала слухи о тайном романе Никитина и Астафьевой

Певица также вспомнила, как пострадала от экспериментов продюсера.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Оля Цыбульская

Оля Цыбульская / © instagram.com/cybulskaya

Певица Оля Цибульская прокомментировала давние слухи о романе продюсера Юрия Никитина и Даши Астафьевой во время съемок популярного шоу и рассказала, почему сама оказалась в центре подобных сплетен.

В проекте «Наодинці з Гламуром» артистка вспомнила о своем участии в первом сезоне «Фабрики звезд». По словам Цибульской, тогда в кулуарах активно обсуждали возможные отношения Никитина и Астафьевой. Она не исключила, что между ними могла быть симпатия.

Оля Цыбульская

Оля Цыбульская

В то же время певица не считает, что это повлияло на результаты проекта. Ведь победительницей «Фабрики» стала именно она. Цибульская также вспомнила, как во время шоу Никитин изменил её имидж. В частности, артистку тогда перекрасили в блондинку.

«А то, что это было с Дашей, ну, возможно, была какая-то особая симпатия, но я думаю, что это была симпатия как к женщине, а не к участнице конкурса. Потому что мне кажется, что Дашу хотят все, даже я», — шутит артистка в беседе с Анной Севастьяновой.

Оля Цыбульская

Оля Цыбульская

Цыбульская с юмором добавила, что если бы между Никитиным и Астафьевой действительно был роман, это ещё не означало бы победу Даши. Певица напомнила, что в итоге именно она одержала победу в проекте.

«Но я думаю так же: если бы у Даши был роман с Никитиным, то фабрику выиграла бы она, а не я», — добавляет Оля.

Оля также рассказала о своих отношениях с Никитиным во время шоу. Она вспомнила, что продюсер решил сделать её блондинкой, хотя самой артистке такой образ категорически не нравился.

«Мне просто ужасно не шёл блонд. У меня были пережженные волосы, и я не знала, что с ними делать. Я не чувствовала себя блондинкой», — признаётся она.

Оля Цыбульская

Оля Цыбульская

По словам Цибульской, сегодня эти истории остались в прошлом, а тогдашние решения были частью реалий украинского шоу-бизнеса.

▶️ Полный выпуск «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: СЛУХИ О РОМАНЕ, ПРОТЕЖЕ КИРКОРОВА И «НОЖ В СПИНУ»: о чём звёзды молчали 20 ЛЕТ.

Напомним, недавно она удивила своими заработками с концертов и тем, что приносит наибольший доход.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie