"Дашу хотят все": Цибульская впервые прокомментировала слухи о тайном романе Никитина и Астафьевой

Оля Цыбульская / © instagram.com/cybulskaya

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Певица Оля Цибульская прокомментировала давние слухи о романе продюсера Юрия Никитина и Даши Астафьевой во время съемок популярного шоу и рассказала, почему сама оказалась в центре подобных сплетен.

В проекте «Наодинці з Гламуром» артистка вспомнила о своем участии в первом сезоне «Фабрики звезд». По словам Цибульской, тогда в кулуарах активно обсуждали возможные отношения Никитина и Астафьевой. Она не исключила, что между ними могла быть симпатия.

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Оля Цыбульская

В то же время певица не считает, что это повлияло на результаты проекта. Ведь победительницей «Фабрики» стала именно она. Цибульская также вспомнила, как во время шоу Никитин изменил её имидж. В частности, артистку тогда перекрасили в блондинку.

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«А то, что это было с Дашей, ну, возможно, была какая-то особая симпатия, но я думаю, что это была симпатия как к женщине, а не к участнице конкурса. Потому что мне кажется, что Дашу хотят все, даже я», — шутит артистка в беседе с Анной Севастьяновой.

Оля Цыбульская

Цыбульская с юмором добавила, что если бы между Никитиным и Астафьевой действительно был роман, это ещё не означало бы победу Даши. Певица напомнила, что в итоге именно она одержала победу в проекте.

«Но я думаю так же: если бы у Даши был роман с Никитиным, то фабрику выиграла бы она, а не я», — добавляет Оля.

Оля также рассказала о своих отношениях с Никитиным во время шоу. Она вспомнила, что продюсер решил сделать её блондинкой, хотя самой артистке такой образ категорически не нравился.

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«Мне просто ужасно не шёл блонд. У меня были пережженные волосы, и я не знала, что с ними делать. Я не чувствовала себя блондинкой», — признаётся она.

Оля Цыбульская

По словам Цибульской, сегодня эти истории остались в прошлом, а тогдашние решения были частью реалий украинского шоу-бизнеса.

▶️ Полный выпуск «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: СЛУХИ О РОМАНЕ, ПРОТЕЖЕ КИРКОРОВА И «НОЖ В СПИНУ»: о чём звёзды молчали 20 ЛЕТ.

Напомним, недавно она удивила своими заработками с концертов и тем, что приносит наибольший доход.

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