Дашу Квиткову после свадьбы с Бражко заподозрили в беременности: блогерша отреагировала
В Сети начали распространяться слухи после отказа блогерши от некоторых вещей в рутине.
Украинская блогерша Даша Квиткова пролила свет на личную жизнь на фоне слухов о беременности.
Как известно, недавно звезда интересным образом заявила о браке с футболистом Владимиром Бражко. В частности, засветила свою новую фамилию в паспорте после обновления документов. И после этого на Дашу рухнула волна слухов о якобы второй беременности. Такие подозрения у пользователей TikTok появились после того, как на определенный период блогерша отказалась от спортзала.
И все же Квиткова вышла на связь и расставила все точки над «і». В фотоблоге она отметила, что на самом деле слухи не имеют ничего общего с реальностью. И объяснила, что спорт пришлось приостановить из-за низкого уровня железа в организме. Поэтому пока она занимается восстановлением состояния здоровья и не беременна.
«Я: оставляю зал на некоторое время из-за низкого железа, которое упало на нервах, низкого ферритина и самочувствия по совету своего эндокринолога. Поднимаю сейчас все показатели, чтобы вернуться. Люди: она беременна», — написала Даша.
Отметим, что Даша Квиткова от предыдущего брака с ведущим Никитой Добрыниным уже воспитывает сына Лева. Кстати, новоиспеченный муж блогерши также уже нашел общий язык с мальчиком.
