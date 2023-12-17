Дашу Квиткову признали виновной в ДТП в Киеве с потерпевшими, но права не забрали

В столице состоялось судебное заседание по аварии, которая произошла при участии блогерши в конце августа.

Украинскую блогершу-миллионницу, экс-жену шоумена Никиты Добрынина Дашу Квиткову признали виновной в совершении ДТП с пострадавшими в конце августа в Киеве.

15 декабря состоялось судебное заседание по этому делу, в рамках которого был вынесен соответствующий приговор. Как сообщают источники, присутствовавшие на заседании, несмотря на то, что блогершу признали виновной, водительские права у нее не забрали, пишет oboz.ua

Даша Квиткова попала в ДТП / Фото: tsn.ua

Тем не менее, Квиткову обязали выплатить немалую сумму компенсации пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия. Сама блогерша приговор суда пока никак не прокомментировала.

Даша Квиткова попала в ДТП / Фото: из соцсетей

Даша Квиткова попала в ДТП / Фото: из соцсетей

Напомним, что 27 августа этого года Даша Квиткова в Святошинском районе Киева устроила масштабную аварию с участием трех автомобилей. Столкнулись Lexus, за рулем которого была Даша и который, кстати, был у нее на тест-драйве, а также Ford Mustang, Tesla, Toyota Land Cruiser. Потерпевшая в ДТП девушка, которая повредила руку, рассказала тогда, как случилась авария. По ее словам, блогерша возле метро "Академгородок" проехала на красный цвет светофора. Тем временем водитель Tesla как раз начал движение, ведь засветился зеленый цвет. Квиткова же врезалась в их автомобиль.

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