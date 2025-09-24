Дашу Квиткову упрекнули за ошибки в словах: блогер с юмором ответила

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Украинский блогер Даша Квиткова оказалась в центре обсуждения в Сети из-за орфографической ошибки.

Подписчики раскритиковали звезду в Instagram за неправильное написание слова "осень" в сторис, однако Даша не оставила это без ответа. Недавно инфлюенсер поделилась в соцсетях своими осенними покупками, однако внимательные фанаты заметили орфографическую ошибку. На замечание девушка отреагировала с юмором и даже вспомнила детство.

"В детстве, когда я делала ошибку, мама заставляла меня писать это слово на листочке, чтобы запомнить. Да, я виновата, ошиблась. Утром уже выписывала это слово, но я не знала, что мы живем во времена, когда за ошибку казнят", — пошутила Даша.

Сториз Даши Квитковой / © instagram.com/kvittkova

Блогер решила обратить ситуацию в пользу и провела небольшое занятие украинского языка, объяснив правила. Квиткова добавила, что ей не стыдно признать свою ошибку.

"Друзья, директные войска не дремлют, поэтому они поспешили указать мне на ошибку. Мне не стыдно это признать. Слово "осінь" употребляется в винительном падеже. Вариант "на осень" — это калька с русского. Пример: "шукали взуття на осінь". Свернули учебники, всем 5", — написала блогер в новой публикации.

Сториз Даши Квитковой / © instagram.com/kvittkova

