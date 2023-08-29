Дашу Квиткову заподозрили в романе с экс-героем "Холостяка": в Сети показали "доказательства"

Украинскую блогершу Дашу Квиткову заподозрили в новом романе.

В Сети активно говорят, что в знаменитости романтические отношения с экс-героем реалити "Холостяк" Михаилом Заливако. Пользователи даже начали искать "доказательства".

Михаил Заливако / Фото: instagram.com/kanyeeebear

В частности, парочка публикует в фотоблоге фотографии из одинакового лифта. Правда, некоторые пользователи уверяют, что пара просто живет в одном жилом комплексе, а там все они одинаковые. Между тем другие пользователи утверждают, что не в каждом лифте "мраморный" пол.

Даша Квиткова и Михаил Заливако

Кроме того, когда Даша Квиткова 27 августа попала в ДТП, Михаил Заливако сразу же приехал на место происшествия. В Сети уже есть фотографии, где рядом с блогершей стоит экс-герой "Холостяка" и помогает ей разобраться.

Даша Квиткова и Михаил Заливако

Однако действительно ли между парой есть отношения или они просто дружат, сейчас точно неизвестно. Ни Михаил, ни Даша пока не дают комментариев и не проясняют ситуацию.

Напомним, 27 августа в 14:00 Даша Квиткова попала в ДТП. Знаменитость рассказала, что в нее въехали два автомобиля на перекрестке. Однако впоследствии одна из участниц аварии рассказала свою версию происшествия и обвинила блогершу во лжи. По словам потерпевшей, Квиткова нарушила правила дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора.

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