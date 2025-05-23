Дашу Квиткову заподозрили в романе с известным 23-летним футболистом

Даша Квиткова, Владимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

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Украинская блогерша Даша Квиткова намекнула на начало нового романа.

Долгое время звезда Сети была завидной холостячкой в украинском шоу-бизнесе. Но, кажется, ее сердце заполонил 23-летний футболист Владимир Бражко. По крайней мере так утверждает инсайдер в комментарии для "РБК-Украина". По данным близкого окружения, парочка крутит роман уже несколько месяцев. Более того, на публике они не стесняются демонстрировать чувства, а парень удивляет вероятную избранницу приятными сюрпризами.

"Они уже не прячутся. Вместе за продуктами ходят... Букеты огромные он дарит. Они точно встречаются", - делится инсайдер.

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Еще больше слухи подогревает контент, которым делится как блогерша, так и футболист. В частности, счастливая Квиткова публикует фото в объятиях парня, не показывая его, но при этом использует цитаты о любви. В свою очередь Владимир тоже показывает фото, как держит загадочную избранницу за руку, но не показывает ее полностью.

Сторис Даши Квитковой / © instagram.com/kvittkova

Сторис Владимира Бражко / © instagram.com/kvittkova

И пока ни подтверждения, ни опровержения романа нет, внимательные пользователи смогут заметить, что одну из своих реклам 26-летняя Даша снимала в рубашке, которая очень похожа на ту, которая была на фото, которое публиковал футболист.

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

Напомним, недавно участница шоу "Холостяк" Марина Голд также сообщила о неожиданных новостях из личной жизни. Блогерша объявила о беременности и показалась с мужем.