Дашу Квиткову застали за поцелуями с известным 23-летним футболистом на фоне слухов об их романе

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

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Украинскую блогершу Дашу Квиткову застали за поцелуями с известным 23-летним футболистом ФК "Динамо" Владимиром Бражко.

В Tik Tok появилось довольно пикантное видео. В частности, Даша Квиткова и Владимир Бражко побывали вместе на свадьбе друзей. На празднике они сидели рядом друг с другом, а спортсмен нежно держал блогершу за руку. Кроме того, в моменте он наклонился к Даше и нежно поцеловал ее в щечку. После этого блогерша мило улыбнулась.

В комментариях под видео пользователи теперь убеждены, что парочку связывает нечто большее, чем просто дружеские отношения. Кроме того, юзер, который и опубликовал соответствующий ролик, в подписи указал: "Ну, теперь окончательное подтверждение". К слову, ранее ходили слухи, что пара крутит роман, а это видео якобы стало доказательством этого.

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Слухи о романе Даши Квитковой и Владимира Бражко - с чего все началось

О романе пары заговорил инсайдер изданию "РБК-Украина". Источник утверждает, что влюбленные уже несколько месяцев находятся в отношениях. Более того, Квиткова и Бражко якобы не стесняются демонстрировать чувства на публике. Кроме того, именно футболист дарит блогерше немалые букеты цветов, которыми она часто хвастается в Сети.

Также доказательством того, что они находятся вместе, являются совместные посты в Сети. Блогерша и футболист делятся фото с загадочными избранниками, правда, скрывают их лица. Даша якобы однажды спалилась, когда засветилась в рубашке, которая очень похожа на ту, которая есть у Владимира.