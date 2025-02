Давал детям микрофон и заставил собравшихся плакать: как прошел закрытый концерт MONATIK в Киеве

В Киеве презентовали новое масштабное шоу от MONATIK. Один из самых известных артистов страны, имеющий в своем достоянии собранный с аншлагом "Олимпийский", на этот раз решил удивить не только своих поклонников, но и коллег по сцене.

11 февраля на территории паркинга КВЦ "Парковый" он обустроил мультимедийную сцену, на которой впервые спел песни из нового альбома под названием "Вічно танцююча людина". Редакция сайта ТСН.ua не могла пропустить долгожданное событие и готова поделиться яркими моментами вечера и собственным впечатлением от увиденного.

Первым удивлением было место проведения мероприятия – а именно парковка. На ней была обустроена хоть и небольшая сцена, но очень функциональная. Чтобы добраться до помещения, все гости мероприятия должны были спуститься по ступенькам, на которых были нарисованы названия треков с нового альбома. Среди них мы увидели, чем будет еще удивлять MONATIK в течение всего года. Далее следует спойлер, который артист сам вынес на обозрение. Итак, ждем новый хит с Надей Дорофеевой под загадочным названием "If you know what I mean", дуэты с Алиной Паш и Roxolanа, а еще у Монатика запланирована совместная композиция с Дантесом и Дурневым!

Перед тем, как действо началось Василий Байдак провел благотворительный аукцион, на котором среди других лотов разыграли самый известный галстук Дмитрия Кулебы с альпаками, в котором он, кстати, и пришел на концерт. 45 тысяч гривен отдал один из гостей за памятный аксессуар. Наибольшую сумму, а именно 100 тысяч гривен, собрал лот, в котором разыгрывалась возможность посетить студию MONATIK "Love And Rhythm Production" и стать одним из первых слушателей следующего альбома артиста. Как мы узнали у команды артиста, все собранные средства (с самого концерта и аукциона) Монатик переведет в Фонд "Волна'91", чтобы помочь приобрести 15 РЭБ для 15 бригад ВСУ.

После аукциона на сцене наконец-то появился артист, которого объявил ведущий вечера Женя Янович. И уже с первых секунд MONATIK сорвал громкие овации и продолжал это делать в течение всего действа.

Во время концерта сцена напоминала одновременно границы и фоторамку, в которой все внимание было приковано к главному герою. За счет яркой, хоть и довольно сдержанной декорации, которая в течение действа не изменялась (кроме кулис по периметру), событие благодаря этому было лишено чрезмерного пафоса. "Здесь все свои, все родные", – неоднократно повторял Монатик со сцены. И оно действительно было так. На танцполе в этот вечер собрались, пожалуй, все топовые звезды шоу-бизнеса — Джамала, Наталья Могилевская, Оля Полякова, Владимир Дантес, Евгений Кошевой, Катя Осадча и многие другие.

Несколько необычно было видеть MONATIK без сопровождения своего балета, но за хореографические постановки он уверенно и органично отвечал сам. Точнее хореографы Константин Гордиенко и Алексей Базела, которые были постановщиками танцевальных номеров. Единственные участницы, составлявшие компанию MONATIK — это были его же бэк-вокалистки. Кстати, эти симпатичные девушки не только пели и танцевали, но и принимали непосредственное участие в каждом номере и отыгрывали лицами эмоции как профессиональные актрисы.

На протяжении всего шоу Монатик исполнял полностью украиноязычный репертуар и представил большинство новых треков из четвертого альбома. Кроме того, исполнитель пел в унисон с залом хит прошлого лета об Одессе — "А що?"

Кстати, артист, который не так давно в третий раз ставший отцом, периодически обращался к маленьким поклонникам, танцующим под сценой. "А что для тебя музыка?", — спрашивал Монатик, протягивая микрофон к юным зрителям. "Это моя жизнь", "Это моя Вселенная", — звучали ответы. Кстати, среди звездных детей, которые подпевали популярному артисту, мы заметили наследницу Евгения Кошевого, Серафиму, младшую дочь Оли Поляковой Алису и девочку Веру, которая вместе со своей мамой, победительницей "Мастер-шефа" Ольгой Мартыновской протанцевала весь концерт. И это несмотря на то, что с утра в этот день Мартыновская сообщила о расставании с любимым. Но, пожалуй, ничто лучше не исцелит душевные и эмоциональные раны в наше время, чем положительные эмоции живого концерта.

Темы Любви и Ритма, уже столько лет проходящие через все творчество артиста, также поднимались в композициях и в новой шоу-программе. Дмитрий был искренним в каждом движении, сказанной или пропетой фразе на сцене — и это не может не зацепить, иногда даже до мурашек. Наверное, именно поэтому посвященное в финале концерта стихотворение своему умершему отцу, Дмитрий читает так, будто он действительно верит, что папа в этот момент его услышит. Сдержать слезы в этот момент зрителям было сложно.

Напомним, следующие концерты пройдут на площадках "Украинского дома", "Дворца спорта" и Национальной оперы Украины. Команда артиста утверждает, что концерты Монатика "станут путешествием в мир музыки, искусства и веры в светлое будущее и удивят даже самых требовательных поклонников". И, судя уже по первому концерту, это действительно правда.

