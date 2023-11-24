Дай мені ударних: MONATIK перевел свой легендарный хит Vitamin D на украинский

Артист и волонтер MONATIK порадовал своих поклонников очередной премьерой в рамках проекта "Repaired" и перевел на украинский свой хит "Vitamin D".

Эту премьеру исполнитель посвятил очередному сбору для защитников и защитниц Украины. На своих страницах в соцсетях музыкант отметил, что все его творчество сейчас направлено на помощь нашим мужчинам и женщинам, защищающим родную землю.

"Бочка с витамином D превратилась в бочку донатов! И сегодня каждый, кто присоединится к просмотру клипа или прослушиванию песни, прошу по возможности оставьте не комментарий или лайк, а донат для 76 батальона, 102 бригады. Это наши защитники на Запорожском направлении, которые защищают украинские земли! Для эффективной работы им уже сейчас необходимы "глаза и связь", а именно – тепловизоры и рации! Поддержите наш "горячий" сбор донатом! Наша цель – 200 тысяч грн!", – отметил MONATIK.

В свою очередь, поклонники исполнителя высоко оценили украиноязычную версию хита Vitamin D, о чем сообщили в комментариях под видео:

Все вышло! На украинском звучит круто!

Любимая песня зазвучала по-новому! Большое спасибо за ваши старания. Наслаждаемся на родном

Это видео – не только музыкальное произведение, но и важная акция поддержки наших защитников. Спасибо за исполнение

Яркое, горячее видео. MONATIK как обычно на высоте. Слушала с удовольствием, очень круто

Отметим, что MONATIK запустил проект "Repaired", в рамках которого он выкладывает свои "отремонтированные" легендарные композиции. В свет уже вышли "Кожний раз", "Мокра", "Те, від чого без тями" и "Сильно".

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