Дебют на сцене 5-летней дочери и поцелуи с Тоней: как прошел концерт Арсена Мирзояна в Киеве

Дебют на сцене 5-летней дочери и поцелуи с Тоней: как прошел концерт Арсена Мирзояна в Киеве

Артист отметил 10 лет творческой деятельности.

Украинский певец Арсен Мирзоян 30 ноября по случаю 10-летия творческой деятельности отыграл большой сольный концерт в киевском дворце "Украина".

Артисту удалось, невзирая на непростые условия, собрать аншлаг. Зрители в зале в течение двух часов оживленно подпевали известные песни Мирзояна и одобрительно восприняли новые треки из его шестого лонг-плея "Монархия".

Комментируя название новой пластинки, артист отметил: "Представим себе, что каждый мужчина — это король своей жизни, своего дела, и должен заботиться о своей короне, кем бы он ни был. И он сам решает, сколько ему держаться на троне", — интригующе побуждал Мирзоян к прослушиванию нового альбома.

В рамках концертной программы приятным сюрпризом для слушателей стало появление на сцене звездных гостей. Так, вместе с Сашей Положинским Арсен исполнил песню "Фура и артисты". С первых аккордов поклонники устроили lighter waving: зал запылал тысячами фонариков. С певицей Мятой представил саундтрек к фильму, в котором недавно сыграл.

Арсен Мирзоян и Саша Положинский

Жена певца, Тоня Матвиенко, спела "Детский смех", автором слов и музыки которой стал артист.

Но больше всего зрителей растрогал дуэт с самой молодой участницей концерта. Неожиданно на сцену вышла пятилетняя дочь исполнителя Нина, которая в этот вечер дебютировала на большой сцене в качестве певицы. В дуэте со звездным папой она исполнила песню "Сніговик".

Среди известных гостей мероприятия, которые пришли поздравить артиста с праздником, были отмечены Нина Митрофановна Матвиенко, Виктор Павлик, телеведущая Соломия Витвицкая, ACAФАТОV, блогер и музыкант Иван Марунич и дизайнер Виктор Анисимов.

Олег Собчук и Соломия Витвицкая

Кульминацией основной программы стало исполнение "Вінні-Пух", во время которого в зрительный зал со сцены полетели огромные зеленые шары.

По просьбе благодарной публики Арсен Мирзоян явился и на "бис". В дуэте с фронтменом группы "СКАЙ" Олегом Собчуком спел "Іграшкова зброя" и свой хит "Ідиоти".

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