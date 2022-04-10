"Делает себя жертвой": Серга ответил на обвинения Тодоренко и показал настоящую переписку с ней

Ранее исполнительница заявляла, что Коля якобы пытается хайповать на ее имени.
Солист группы The Коля, Коля Серга, ответил Регине Тодоренко на ее обвинение в том, что он якобы пытается хайповать на ее имени.
Певица вчера, 9 апреля, опубликовала переписку с исполнителем, где она ему пишет, а он ей не отвечает. Поэтому Коля обнародовал в Instagram настоящую переписку с Региной. На снимках видно, что Сергей ответил Тодоренко на ее вопросы.
В общем Коля убежден, что певица просто его заблокировала, а их переписку опубликовала, чтобы сделать себя жертвой.
"Учитывая, что Регина мне писала, она или забыла, что я у нее заблокирован, или же специально это разыграла, чтобы сделать себя жертвой, или Instagram каким-то образом заблокировал меня самостоятельно. Это не меняет моего отношения к Регине, из-за ее позицию по отношению к Украине и всем тем ужасным вещам, которые творит Россия, но создает дополнительные вопросы", — подчеркнул Сергей.
Напомним, все началось с того, что Коля рассказал, что в Буче оккупанты убили его товарища, который ранее был в романтических отношениях с Региной. Певице же не понравилось, что Серга это публично огласил.
Отметим, Регина Тодоренко, которая живет в РФ, ведет себя, будто в Украине нет войны, а российские солдаты не убивают гражданских. Когда еще Instagram не был заблокирован в России, артистка развлекала фанатов и, в частности, демонстрировала свой гардероб.
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