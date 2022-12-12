Demchuk представил клип на лирический трек, с которым выступит в финале Нацотбора на "Евровидение-2023"

Финалист Национального отбора на "Евровидение-2023" Demchuk пригласил клип на песню, с которой выступит на конкурсе.

Композиция "Alive" стала первым англоязычным треком в карьере певца. Как рассказал артист, первые строчки будущей песни он написал во время полного блекаута.

"Миллионы украинцев оказались без света, но есть то, что объединяет всех нас — огонь, пылающий в сердцах и несгибаемая вера в победу добра над злом. Песня "Alive" — о безусловной любви, благодаря которой мы продолжаем верить и бороться за светлое будущее. Первые строки трека были написаны мной дома в полном блекауте, когда вся страна снова погрузилась во тьму. Тот огонек света от тепла в моей душе я передал в клипе", — рассказал о своей конкурсной песне Demchuk.

Напомним, что уже 17 декабря украинцы выберут победителя Нацотбора, представляющего нашу страну на песенном конкурсе "Евровидение-2023". Ранее сайт ТСН.ua подробно рассказал, где и как будет проходить отбор.

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