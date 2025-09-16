Деми Мур, Адель, Памела Андерсон: имена голливудских звезд, которые украинцы произносят неправильно

Деми Мур, Памела Андерсон, Адель / © Associated Press

Многие голливудские и европейские знаменитости имеют сложные имена, которые украинцы привыкли произносить на свой лад. Но иногда разница между правильной и привычной версией может быть очень ощутимой.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку самых известных имен звезд, которые украинцы чаще всего искажают. Давайте посмотрим, как на самом деле называют ряд популярных артистов на красных дорожках, различных светских событиях и интервью, чтобы произносить их так, как сами звезды.

Деми Мур

Американцы произносят имя актрисы с ударением на последнюю букву "и" — Деми́, тогда как украинцы привыкли говорить "Дéми". Ее фамилия также звучит не как "Мур", а ближе к "Мор".

Деми Мур / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон

В мире актрису чаще всего представляют как Скарлетт Джохéнсон. В отличие от привычного для нас варианта, здесь ударение смещается, а "Й" в фамилии вообще исчезает.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Памела Андерсон

В украинском языке мы привыкли произносить имя как "Памéла", но за рубежом оно звучит с ударением на первый слог — Пéмела. Более того, английский вариант часто еще и упрощает гласные.

Памела Андерсон / © Associated Press

Адель

Певица родилась в Великобритании и ее британский акцент довольно часто оказывается в центре внимания. На Родине и в публичном пространстве ее называют Адел без мягкости в конце, иногда даже "Эдел".

Адель / © Getty Images

Марго Робби

В Украине имя актрисы обычно произносят с ударением на "о" — Маргó. Однако на самом деле оно падает на "а", и звучит как Мáрго.

Марго Робби / © Associated Press

Ким Кардашьян

Фамилия светской дивы имеет армянское происхождение, и украинцы часто произносят ее неточно. В США и в семье Ким ее называют Кардашиан. Поэтому в интервью часто можно услышать совсем другое звучание, чем мы привыкли.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Сильвестр Сталлоне

В Америке этого актера называют отлично от нашего украинского варианта. У нас имя актера традиционно произносят как Сильвестр Сталлóне, а в Голливуде же его представляют как Сильвестр Сталóун.

Сильвестр Сталлоне / © Getty Images

Эштон Кутчер

Часто можно услышать искаженный вариант фамилии голливудского актера как "Катчер". Однако единственный правильный вариант — "Эштон Кутчер".

Эштон Кутчер / © Associated Press

Майкл Дуглас

В Украине привыкли произносить его как Дýглас, однако за рубежом он чаще звучит как Дáглас, с более мягким произношением гласной.

Майкл Дуглас / © Associated Press

Линдсей Лохан

Актриса представляет себя в разных вариациях: Линзи Лóуэн или Линзи Лóхен. Оба варианта отличаются от украинского "Лохан". Это еще одно доказательство того, что даже у самой звезды может быть несколько приемлемых форм.

Линдсей Лохан / © Associated Press

Хилари Свонк

Произношение имени этой звезды Голливуда тоже имеет свои особенности. На английском это звучит как Хи́лери Свенк, тогда как мы привыкли к "Хилари Свонк".

Хилари Свонк / © Associated Press

Ченнинг Татум

Украинцы часто произносят его фамилию дословно — Татум. Однако в Голливуде он себя представляет как Тейтум.