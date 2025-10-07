- Дата публикации
Деми Мур кардинально сменила образ и покорила новой стильной прической
62-летняя звезда сменила имидж и снова доказала свою естественную красоту.
Голливудская актриса Деми Мур ошеломила своих поклонников стильным перевоплощением.
Американская артистка обновила прическу, сделав челку, которая стала ее "визитной карточкой" после культового фильма "Стриптиз" 1996 года. В своем Instagram Деми Мур поделилась серией новых фото, на которых позирует с обновленными волосами, дополнив образ простой белой футболкой, джинсами и бирюзовым чокером. Лаконичный и одновременно элегантный стиль звезды покорил поклонников.
"Челка — время от времени. Спасибо @gucci за то, что позволили мне вернуть челку впервые со времен "Стриптиза", — подписала публикацию актриса.
Фанаты сразу же отреагировали на изменения внешности знаменитости. В комментариях — тысячи восторженных отзывов и сравнений с ее легендарным образом из 90-х. Некоторые из поклонников отметили, что теперь тоже мечтает обновить прическу.
Ваши волосы просто невероятны!
Как всегда непревзойденно.
И с челкой, и без вы просто великолепны! Теперь и сама хочу сменить прическу
