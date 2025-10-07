Деми Мур кардинально сменила образ и покорила новой стильной прической

Деми Мур / © Associated Press

Голливудская актриса Деми Мур ошеломила своих поклонников стильным перевоплощением.

Американская артистка обновила прическу, сделав челку, которая стала ее "визитной карточкой" после культового фильма "Стриптиз" 1996 года. В своем Instagram Деми Мур поделилась серией новых фото, на которых позирует с обновленными волосами, дополнив образ простой белой футболкой, джинсами и бирюзовым чокером. Лаконичный и одновременно элегантный стиль звезды покорил поклонников.

"Челка — время от времени. Спасибо @gucci за то, что позволили мне вернуть челку впервые со времен "Стриптиза", — подписала публикацию актриса.

Деми Мур 2025 и 1996 годов / © instagram.com/demimoore

Фанаты сразу же отреагировали на изменения внешности знаменитости. В комментариях — тысячи восторженных отзывов и сравнений с ее легендарным образом из 90-х. Некоторые из поклонников отметили, что теперь тоже мечтает обновить прическу.

Ваши волосы просто невероятны!

Как всегда непревзойденно.

И с челкой, и без вы просто великолепны! Теперь и сама хочу сменить прическу

