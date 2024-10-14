Деми Мур на фоне неутешительных прогнозов рассказала о состоянии тяжелобольного 69-летнего Брюса Уиллиса

Американская актриса Деми Мур рассказала о состоянии здоровья ее бывшего мужа Брюса Уиллиса, который страдает от неизлечимой болезни, которая быстро прогрессирует.

Знаменитость поделилась, что на днях наведывалась к звезде боевиков с его маленькой внучкой Луэттой. Деми Мур говорит, что состояние здоровья Брюса Уиллиса пока что остается стабильным, хотя и болезнь действительно тяжелая.

"Знаете, я уже говорила об этом раньше: болезнь есть то, чем она есть. И я думаю, что это нужно принять. Но он сейчас в стабильном состоянии", — говорит актриса, пишет People.

Деми Мур и Брюс Уиллис / Фото: Getty Images

Деми Мур также поделилась, что пытается как можно чаще встречаться с бывшим мужем, пока его состояние здоровья разрешает это делать. Актриса говорит, что посещает дом, где живет Уиллис с женой Эммой Хеминг и их двумя общими дочерьми, с которыми у нее прекрасные приятельские отношения. Также звезда Голливуда отметила, что все оскорбления оставила в прошлом.

"Я всегда завлекаю, чтобы просто встречаться с ним там, где он есть. Когда ты держишься за прошлое – это проигрышная игра", — добавила артистка.

Брюс Уиллис с женой и Деми Мур

Отметим, Брюс Уиллис и Деми Мур прожили в браке 13 лет. У них есть три общих дочери – Румер, Скаут и Талула. Спустя почти девять лет после развода с Мур Уиллис повел под венец Эмму Хеминг. У супругов родились две общие дочери.

Напомним, о том, что у Брюса Уиллиса серьезные проблемы со здоровьем, стало известно в марте 2022 года. Тогда звезда боевиков объявил о завершении карьеры, как оказалось, из-за диагностированной ему афазии. Впрочем, болезнь прогрессировала, и только через год врачи поставили точный диагноз – лобно-височная деменция. Она неизлечима, а у больного быстро ухудшается состояние здоровья. Недавно в СМИ попали неутешительные прогнозы – семья Уиллиса начала волноваться, доживет ли он до своего 70-летия, которое артист будет праздновать 19 марта.

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