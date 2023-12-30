Деми Мур отпраздновала Рождество без Брюса Уиллиса и вместе с семьей предстала в одинаковых образах

Экс-жена голливудского актера Брюса Уиллиса, актриса Деми Мур отпраздновала Рождество в кругу близких без экс-супруга, с которым прожила в браке около 13 лет.

В своем фотоблоге 60-летняя актриса опубликовала серию атмосферных фотографий. На фото видно, как уютно актриса украсила свой особняк с панорамными окнами. В большой просторной гостиной дома расставлены елки, украшенные гирляндой. Впрочем, основным элементом декора были розы. Ими знаменитость украсила столы.

Деми Мур необычно отпраздновала Рождество / Фото: instagram.com/demimoore

Так, Деми по случаю Рождества собрала большой круг родственников и знакомых. Все вместе они выглядели очень интересно. Для рождественского ужина они подобрали одинаковый розовый family-образ, состоявший из пижам. К слову они включили камин и обменялись подарками, которые традиционно положили в носки.

Деми Мур необычно отпраздновала Рождество / Фото: instagram.com/demimoore

Также семья посвятила время чтению. А потом вечером совместно поужинала при свечах.

Деми Мур необычно отпраздновала Рождество / Фото: instagram.com/demimoore

Деми Мур необычно отпраздновала Рождество / Фото: instagram.com/demimoore

"Рождество в розовом!", - подписала серию фото Мур.

К слову, в комментариях поклонники были обеспокоены. Развернулась дискуссия, где тяжелоболен Брюс Уиллис. Впрочем, нашлись и те, кто просто пожелал знаменитости удачных и счастливых новогодних праздников.

Напомним, недавно Деми Мур посетила тяжелобольного экс-мужа Брюса Уиллиса. Больной лобно-височной деменцией актер не сразу узнал экс-жену.

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