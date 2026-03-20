Деми Мур поделилась фото тяжелобольного Брюса Уиллиса с внучкой в день его 71-летия

Брюс Уиллис / © Associated Press

Американский актер Брюс Уиллис отмечает 71-й день рождения, а его семья делится теплыми поздравлениями и редкими фото, напоминая о борьбе с лобно-височной деменцией.

Несмотря на сложности, близкие ежедневно заботятся о Крепком Орешке и поддерживают его в этот непростой период. Еще с первых дней болезни внимание к актеру проявляла его бывшая жена, Деми Мур. Она показала в Сети, как их внучка Луэтта наведала дедушку в его день рождения. Трогательные кадры появились на странице Мур в Instagram. На фото видно, как изменился актер за последние годы.

«Все, что тебе нужно, — это любовь! С Днем рождения, БВ», — подписала Деми.

Брюс Уиллис с внучкой / © instagram.com/emmahemingwillis

Нынешняя жена Брюса, модель Эмма Хеминг, также поздравила мужа и опубликовала поздравительную фотографию, на которой актер счастливо сидит на борту лодки, улыбаясь. Она активно поддерживает мужа и ведет просветительскую работу по деменции, помогая семьям, которые заботятся о больных, и развивает собственный благотворительный фонд.

«Если вы хотите отметить сегодня Брюса, пожалуйста, подумайте о поддержке „Фонда Эммы и Брюса Уиллисов“ или другой организации, работающей в этой сфере, или просто проверьте, как дела у кого-то из сиделок — маленький акт доброты, который может значить очень много», — отметила Хеминг.

Напомним, недавно жена тяжелобольного Брюса Уиллиса удивила, как будет помогать людям с деменцией.