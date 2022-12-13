Деми Мур поделилась счастливыми фото с Брюсом Уиллисом на фоне слухов об ухудшении состояния его здоровья

Голливудская актриса Деми Мур поделилась счастливыми семейными фотографиями с бывшим мужем Брюсом Уиллисом и его женой Эммой Хеминг.

На фоне новостей в СМИ о том, что здоровье больного афазией актера ухудшилось, большая звездная семья начала вместе готовиться к рождественским праздникам.

В своем Instagram Мур поделилась радостными фото, на которых показала, как она вместе с бывшим мужем, его женой и дочерьми провели теплый вечер в совместной компании.

Фото: instagram.com/demimooreofficial

"Мы — семья! Наряжаемся в праздничное настроение", — подписала подборку фотографий актриса.

На фотографиях семья позировала на фоне новогодней елки, а также за ужином за столом. На всех фото больной Уиллис выглядел счастливым и улыбающимся, правда, заметно похудевшим.

Фото: instagram.com/demimooreofficial

В комментариях поклонники отметили, что очень рады видеть Брюса в хорошем настроении, а также были приятно удивлены, как ему удалось построить такие теплые отношения между бывшей и нынешней женами.

Отметим, что в браке с Деми Мур у Уиллиса родилось три дочери — Румер, Скаут и Таллула. От брака с Эммой Хеминг актер также имеет две девушки — Мейбл и Эвелин. Звездные супруги и Деми Мур действительно проводят много времени вместе и имеют хорошие дружеские отношения.

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