Деми Мур показала, как с больным деменцией Брюсом Уиллисом отпраздновала юбилей дочери

Американская актриса Деми Мур показала редкие фото со своим мужем, голливудским актером Брюсом Уиллисом, который болен деменцией.

На странице в Instagram Мур опубликовала фотографии, сделанные на дне рождения их с Уиллисом младшей дочери Таллулы. 3 февраля девушка отметила 30-летний юбилей.

На фотографии звездные родители с дочерью позируют на живописном фоне природы. При этом Брюс Уиллис и Деми Мур улыбаются и что-то говорят друг другу.

"Осыпаем нашу Таллулу любовью сегодня, на ее 30-й день рождения", – нежно подписала фото Деми Мур.

Деми Мур и Брюс Уиллис отпраздновали 30-летие дочери / Фото: instagram.com/demimoore

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса отпраздновала 30-летие / Фото: instagram.com/demimoore

Отметим, что Таллула младшая из трех дочерей Уиллиса и Мур. У бывших супругов также есть 35-летняя дочь Румер и 32-летняя Скаут.

Напомним, что недавно средняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут поделилась трогательной фотографией со своим тяжелобольным отцом. На снимке Скаут положила голову на грудь Уиллиса, а он ее нежно гладит по голове.

В феврале 2023 года у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Болезнь быстро прогрессирует и от нее нет лекарства. Источники из близкого окружения Уиллиса говорят, что он иногда не может узнать своих близких.

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