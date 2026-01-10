Деми Мур рассекретила особенный ритуал больного деменцией Брюса Уиллиса и вспомнила их отношения

Деми Мур и Брюс Уиллис / © Associated Press

Американская актриса Деми Мур рассекретила особенный ритуал больного деменцией голливудского актера Брюса Уиллиса.

В частности, артистка побывала на специальном показе фильма Song Sung Blue. Оказывается, картина занимает особенное место в жизни Деми Мур и связывает ее с бывшим мужем Брюсом Уиллисом. В фильме рассказывается история о паре музыкантов, которые прославились своими каверами на песни американского певца Нила Даймонда. Так вот, оказывается, Мур и Уиллис были бешеными фанатами последнего, передает People.

Более того, у звезды Голливуда был особенный ритуал, связанный с Нилом Даймондом. Каждую неделю Уиллис выбирал день, который посвящал музыканту. В течение этого времени голливудский актер включал песни музыканта. Этот ритуал Брюс Уиллис выполнял годами.

Деми Мур и Брюс Уиллис / © Getty Images

"Я спрашивала: "Что происходит?" А он ответил: "Сегодня день Нила Даймонда", - вспоминает актриса.

Отметим, Брюс Уиллис и Деми Мур состояли в браке с 1987-го по 2000 год. У пары есть три общие дочери - Румер, Скаут и Таллула. После развода они сохранили дружеские отношения. Деми Мур поддерживает бывшего мужа, у которого в 2023 году диагностировали деменцию.

Состояние Брюса Уиллиса на фоне болезни ухудшается. Недавно семье актера пришлось поселить его в отдельном доме. Нынешняя жена артиста Эмма Хеминг эмоционально высказалась об этом сложном решении.