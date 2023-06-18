Деми Мур трогательно обратилась к своему экс-мужу Брюсу Уиллису, который страдает деменцией.

Голливудская актриса Деми Мур в День отца обратилась к своему бывшему мужу Брюсу Уиллису.

Вместе у бывшей экс-супруги трое взрослых дочерей, поэтому в праздничный день Деми решила поблагодарить Брюса за это. Актриса поделилась забавной черно-белой фотографией Уиллиса с дочками и написала трогательное обращение к нему.

"Безгранично благодарна тебе, БУ, за то, что подарил мне этих трех прекрасных девочек. Мы любим нашего папу. С Днем отца", — написала Мур.

Брюс Уиллис с дочерьми от Деми Мур / Фото: instagram.com/demimoore

Напомним, что в браке с Деми Мур, который длился 13 лет, У Уиллиса есть дочери Румер, Талулу и Скаут. После развода актерская пара смогла сохранить очень хорошие отношения. Мур и Уиллис дружат семьями и поддерживают друг друга уже много лет после расставания.

Когда Брюсу в этом году диагностировали тяжелую форму деменции -лобно-височную, Деми поддержала актера и активно помогает ему сейчас.

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