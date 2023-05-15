Деми Мур тронула эмоциональной фотографией с родов 34-летней дочери

Голливудская звезда Деми Мур совсем недавно стала бабушкой — ее дочь Румер Уиллис родила первенца.

В День матери, который в этом году пришелся на 14 мая, звезда опубликовала трогательные и нежные кадры с дочерью и внучкой в Instagram.

"Круг жизни. Поздравляю с Днем матери!", — подписала фото звезда.

Так, на одной из фотографий актриса нежно обнимала свою дочь во время родов. Румер решила рожать дома в бассейне в окружении матери и сестер. Это трогательное и эмоциональное мгновение и зафиксировали на фото.

Деми Мур с дочерью / Фото: instagram.com/demimoore

А уже в другом кадре Деми с улыбкой нежно прижимала к груди новорожденную внучку. Малышка в это время спокойно уснула.

Деми Мур с внучкой / Фото: instagram.com/demimoore

Также актриса вспомнила, какой она была во время беременности. Поэтому вдобавок Мур поделилась архивным кадром из своей фотосессии с большим животиком.

Деми Мур / Фото: instagram.com/demimoore

Напомним, Румер Уиллис впервые стала мамой 18 апреля — она родила своему бойфренду, музыканту Дереку Ричарду Томасу, дочь. Девочку родители назвали Луэтта Айли Томас Уиллис.

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