Деми Мур заподозрили в романе с младшим на 21 год актером Гарфилдом: парочку застукали за флиртом

Тем временем инсайдер рассказал, как актеры проводили вместе время в доме Мур.

Голливудскую актрису Деми Мур заподозрили в романе с коллегой Эндрю Гарфилдом, который младше ее на 21 год.

Соответствующие слухи распространились после вручения статуэток "Золотой глобус", где артистка завоевала первое место в номинации "Лучшая актриса в мюзикле или комедии". За кулисами церемонии на видео попал довольно интимный момент между Деми Мур и Эндрю Гарфилдом.

Актеры мило разговаривали, при этом нежно держались за руки и пристально смотрели друг другу в глаза. Пользователи Сети убеждены, что парочку застукали за флиртом.

Между тем Daily Mail пишет, что ранее инсайдер рассказывал, как Деми Мур и Эндрю Гарфилд проводили время вместе, и не где-нибудь, а в доме артистки в штате Айдахо.

Отметим, о личной жизни Деми Мур после развода с третьим мужем Эштоном Кутчером, который, кстати, тоже был значительно моложе ее, почти ничего неизвестно, ведь актриса тщательно скрывает подробности.

Что касается Эндрю Гарфилда, то и он не из тех, кто разглашает секреты личной жизни. Известно, что раньше он находился в отношениях с актрисой Эммой Стоун, с которой был помолвлен. Однако в 2015 году за три месяца до свадьбы пара разошлась.

Напомним, недавно австралийский актер Хью Джекман подтвердил, что не одинок. Артист встречается с известной актрисой, с которой изменял жене.

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