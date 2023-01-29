Демин, едва сдерживая слезы, рассказал об отношениях с мамой: "Я не хочу общаться с этим человеком"

Ведущий Слава Демин не раз делился, что у него с мамой очень непростые отношения.

В детстве он часто получал от мамы на орехи, женщина избивала маленького Демина до крови. В этот раз в программе "Слава+" во время разговора со своим редактором, ведущий поделился, что мама никогда не интересовалась его мнением и запрещала ему делать то, что нравится:

"Когда я был ребенком, меня никто не слушал, никому не было интересно мое мнение, чем я интересуюсь. Мне очень нравилась железная дорога, я ходил на детскую железную дорогу и меня мама туда не пускала, потом мне начало нравиться радио, и мне постоянно говорили фразу : "Да сколько можно, едва ли там, задолбал тем радио". Я понимаю, что ей было тяжело. У нее сложный характер", – начал рассказ Демин.

На вопросы, какие у него отношения с мамой сейчас, Слава ответил: "Никаких. Их нет абсолютно. Я простил давно уже. Я не хочу общаться с этим человеком. Для меня она стала как прохожий, ну вот он есть, ну хорошо. Я пытался несколько раз общаться с ней. У нее очень сложный характер и она деспот. Должно быть только так, как она сказала, безапелляционно. Мне такое общение не подходит. У меня нет моральной потребности с ней общаться", – сказал ведущий.

Слава Демин

Кроме того, Демин, едва сдерживая слезы, рассказал, когда у него ухудшились отношения с мамой и как он в 12 лет сбежал из дома:

"У нас сложные отношения с мамой начались где-то с лет 10-11. Когда начался переходный возраст. До этого я просто был постоянно под ней. Хотя, как можно не сделать выводы, когда твой ребенок во втором классе, вот я во втором классе начал прогуливать школу. Во втором классе, это ребенку 8 лет. 8-летний пацан в эру, еще нет мобильных и т.д., он выходит из дома, идет на вокзал, садится на электричку и куда-то херячит. Это сразу нужно задать вопрос: а почему он так делает? У меня есть ответ на этот вопрос. Мне хотелось свободы, меня держали в ежовых рукавицах. А мама что делала? Мама, работая в управлении внутренних дел Львовской области, она попросила следоков знакомых, чтобы они проследили за мной посмотрели, куда я хожу. "А, на вокзал, на железную дорогу? Хорошо". Все? А поговорить? Оно все накапливалось и накопилось до того, что в 12 лет я ушел из дома", – поделился Демин.

Слава Демин

Напомним, ранее Слава Демин рассказывал, что его мама, которая живет в Испании и издевалась над ним в детстве, требует от сына алиментов.

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